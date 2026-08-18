El Ayuntamiento renueva la pintura vial del casco urbano con trabajos principalmente en horario nocturno

El Ayuntamiento desarrolla durante las últimas semanas distintas actuaciones sobre las marcas viales de la ciudad, desde líneas de separación de carriles hasta pasos de peatones y zonas de estacionamiento. Los trabajos forman parte del Plan de Mantenimiento de la Pintura Vial y se realizan principalmente de noche para reducir las afecciones al tráfico.

El Ayuntamiento de Cabra está desarrollando durante las últimas semanas diferentes trabajos destinados a renovar y conservar la pintura vial del casco urbano. Las actuaciones se encuentran incluidas en el Plan de Mantenimiento de la Pintura Vial y abarcan la práctica totalidad de las marcas existentes en las calles de la ciudad.

La intervención comprende distintos elementos de la señalización horizontal y tiene como objetivo mantener su visibilidad y estado de conservación. Los trabajos incluyen la renovación de las líneas utilizadas para separar los carriles de circulación, las delimitaciones correspondientes a las zonas de estacionamiento, la señalización horizontal y los pasos de peatones, además de otros elementos de las marcas viales existentes en el municipio.

Una de las principales características de estas labores de mantenimiento es el horario elegido para llevarlas a cabo. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, las actuaciones se ejecutan principalmente durante la noche. La elección de este horario responde al propósito de reducir al mínimo las posibles afecciones al tráfico y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de los propios trabajos.

De esta manera, el mantenimiento de la señalización se está realizando de forma progresiva sobre diferentes puntos del casco urbano, dentro de una actuación que afecta a buena parte de las marcas viales de la ciudad.

Renovación de líneas, estacionamientos y pasos de peatones en Cabra

El Plan de Mantenimiento de la Pintura Vial contempla diferentes tipos de intervenciones debido a la variedad de elementos que forman parte de la señalización horizontal de una ciudad.

Entre ellos se encuentran las líneas de separación de carriles, cuya renovación forma parte de los trabajos actualmente desarrollados. Estas marcas permiten delimitar los distintos espacios destinados a la circulación y constituyen uno de los elementos incluidos en las tareas de conservación emprendidas por el Ayuntamiento.

La actuación también alcanza a las zonas de estacionamiento. En estos espacios se están renovando las delimitaciones pintadas sobre la calzada, dentro del mismo programa de mantenimiento que se extiende por el casco urbano.

A estas labores se suma la intervención sobre la señalización horizontal y sobre los pasos de peatones, otro de los elementos incluidos expresamente en el plan. El conjunto de los trabajos está orientado a mejorar la visibilidad y la conservación de las marcas existentes.

El Ayuntamiento vincula estas actuaciones con la importancia de mantener adecuadamente la señalización vial para conductores y peatones. La renovación de las marcas busca favorecer unas condiciones más seguras durante los desplazamientos y contribuir a que la circulación por la ciudad se desarrolle de una manera más ordenada.

Trabajos nocturnos para reducir las afecciones al tráfico

La ejecución de las tareas principalmente durante el horario nocturno constituye uno de los aspectos destacados del desarrollo del plan. La finalidad es compatibilizar los trabajos de mantenimiento con la circulación habitual por las calles del casco urbano.

La reducción de las afecciones al tráfico es precisamente uno de los objetivos señalados para justificar la planificación nocturna de las actuaciones. Al mismo tiempo, este horario pretende facilitar las labores necesarias para renovar los diferentes elementos de señalización incluidos en el programa.

Los trabajos no se circunscriben a un único tipo de marca ni a una intervención puntual. El plan abarca la práctica totalidad de las marcas viales existentes en el casco urbano, por lo que contempla actuaciones sobre diferentes elementos y puntos de la ciudad.

Esta amplitud explica el carácter progresivo de las intervenciones. El Ayuntamiento prevé continuar trabajando sobre aquellos lugares en los que sea necesaria la renovación de la pintura, manteniendo las actuaciones dentro de las tareas periódicas de conservación del espacio público y de la señalización urbana.

La seguridad vial, entre los objetivos del mantenimiento

La conservación de la pintura vial guarda una relación directa, según señala la información municipal, con la seguridad vial de conductores y peatones. Mantener visibles los diferentes elementos de señalización horizontal permite conservar las referencias existentes sobre la calzada y las zonas destinadas a los distintos usos.

En este contexto se incluyen tanto las marcas relacionadas directamente con la circulación de vehículos como aquellas que afectan a los peatones o a la organización de los estacionamientos.

La renovación de los pasos de peatones forma parte de esta actuación, al igual que las líneas de separación de los carriles. También están incluidas las delimitaciones de las zonas de aparcamiento y otros elementos de señalización horizontal que requieren tareas periódicas de mantenimiento.

El objetivo planteado es mejorar la visibilidad y conservación de todas estas marcas. El Ayuntamiento considera que esta intervención resulta especialmente importante para reforzar la seguridad vial y facilitar una circulación más ordenada, además de contribuir a unas condiciones más seguras en los desplazamientos por la ciudad.

El Ayuntamiento continuará con las actuaciones de forma progresiva

El programa de mantenimiento no concluye con los trabajos desarrollados durante las últimas semanas. La previsión municipal es continuar actuando progresivamente en aquellos puntos que necesiten una renovación de sus marcas viales.

Estas intervenciones se enmarcan en las tareas periódicas de conservación y mejora tanto del espacio público como de la señalización urbana. Por tanto, la renovación de la pintura se plantea como parte del mantenimiento habitual de estos elementos y no únicamente como una actuación aislada.

La planificación permitirá seguir abordando aquellos lugares del casco urbano en los que resulte necesario intervenir, manteniendo el criterio seguido durante las actuaciones de las últimas semanas.

El Plan de Mantenimiento de la Pintura Vial se centra así en la renovación y conservación de elementos cotidianos de las calles de Cabra que cumplen distintas funciones dentro de la organización del tráfico y de los desplazamientos peatonales.

Con la renovación de líneas de carriles, zonas de estacionamiento, señalización horizontal y pasos de peatones, el Ayuntamiento mantiene en marcha una actuación que alcanza a la práctica totalidad de las marcas viales del casco urbano. Los trabajos continuarán de manera progresiva en los puntos que requieran una nueva intervención, dentro de las labores periódicas municipales destinadas a la conservación del espacio público y de la señalización urbana.