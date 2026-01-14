El Ayuntamiento reacciona a la aprobación de la megaplanta fotovoltaica “Zafiro”

El Ayuntamiento de Cabra ha anunciado que esta semana quiere dar un paso decisivo para ordenar el creciente interés por la implantación de energías renovables en nuestro término municipal. Lo ha hecho con la publicación del avance del Plan Especial para la implantación de Energías Renovables, un instrumento urbanístico que pretende fijar criterios claros, rigurosos y con garantías para el interés general, al tiempo que el Consistorio ha anunciado la interposición de un recurso de alzada contra la autorización estatal del parque solar fotovoltaico ‘Zafiro’.

El anuncio fue realizado en comparecencia pública por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, quienes desgranaron el alcance de un documento que llega en un contexto de proliferación de iniciativas vinculadas a la energía fotovoltaica y de creciente preocupación vecinal.

Un marco de referencia “claro, riguroso y con garantías”

El avance del Plan Especial nace, según explicó el alcalde, de “la necesidad de contar con criterios ante el incremento de iniciativas vinculadas a la energía fotovoltaica”, con el objetivo de defender el modelo de ciudad y de territorio que Cabra quiere para el futuro. En palabras de Fernando Priego, este instrumento permitirá que cualquier propuesta sea analizada “con equilibrio en términos de impacto paisajístico, ambiental, agrario y de convivencia”, priorizando siempre la protección de los valores del municipio y “ofreciendo certidumbre en los procedimientos”.

La filosofía que subyace en el documento es la de anticiparse a una realidad que ya se está produciendo. El alcalde subrayó que el Ayuntamiento “ha actuado con responsabilidad y con una planificación seria, adelantándose a una situación que preocupa a muchos vecinos”, y lo ha hecho, además, en un plazo reducido gracias al trabajo interno.

“Hemos dado un paso firme en la planificación de este tipo de instalaciones, estableciendo un marco de referencia claro, riguroso y con garantías para el interés general”, señaló Fernando Priego.

El papel clave de la Oficina Técnica municipal

Uno de los aspectos destacados en la presentación fue el reconocimiento explícito al personal municipal. Priego quiso agradecer “la labor desarrollada por la Oficina Técnica del Ayuntamiento”, que ha permitido avanzar en la tramitación del documento “en un tiempo récord”. Este trabajo técnico ha sido fundamental para dotar al Consistorio de una herramienta con capacidad real de ordenación y control.

El avance del Plan Especial no se concibe como un documento cerrado, sino como el inicio de un proceso participativo. En este sentido, el alcalde anunció la apertura de un periodo de exposición pública, invitando a la ciudadanía y a los colectivos interesados a implicarse activamente.

“Abriremos el pertinente periodo de exposición pública en el que esperamos la participación de toda la ciudadanía. Es el foro donde podremos definir el modelo energético de Cabra para el futuro”, afirmó el regidor.

Contenido técnico: delimitar, condicionar y ordenar

Desde el punto de vista técnico, el delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, explicó que el documento recoge una propuesta que delimita ámbitos, fija condicionantes y ordena la compatibilidad de usos. Todo ello incorporando criterios urbanísticos y medioambientales que refuerzan la capacidad municipal de análisis y control en la implantación de infraestructuras energéticas.

Vergillos incidió en que el Plan Especial se apoya en los parámetros que establece la normativa sectorial, pero añade una visión de planificación que permite al Ayuntamiento evaluar con mayor precisión cada proyecto.

“El documento incorpora criterios urbanísticos y medioambientales que refuerzan la capacidad municipal de análisis y control en la implantación de este tipo de infraestructuras con una visión de planificación”, explicó el delegado.

Recurso de alzada contra la planta fotovoltaica ‘Zafiro’

La comparecencia también sirvió para abordar una cuestión de máxima actualidad: la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el martes 13 de enero, como ya anticipó CabraNoticias.com, de la autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica al parque solar fotovoltaico ‘Zafiro’, proyectado en el término municipal de Cabra.

Ante esta resolución favorable del Estado, Fernando Priego anunció que el Ayuntamiento promoverá la interposición de un recurso de alzada, de acuerdo con la normativa vigente. El Consistorio dispone de un plazo de un mes para este trámite, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Además, el regidor informó de que en los próximos días convocará reuniones con los grupos políticos municipales y con la plataforma vecinal contraria a la implantación de energías renovables en Cabra, con el objetivo de estudiar en profundidad el procedimiento administrativo y los procesos de información pública realizados, de cara a fundamentar el recurso ante la Secretaría de Estado de Energía.