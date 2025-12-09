El Ayuntamiento propone una amplia programación navideña para la juventud egabrense

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cabra ha presentado la programación especial de actividades previstas para esta Navidad, una oferta que combina ocio creativo, deporte, formación y participación juvenil. La delegada de esta Área municipal, Sara Alguacil, ha explicado que toda la propuesta “se ha configurado de manera consensuada con los Corresponsales Juveniles”, destacando que “son ellos quienes trasladan las necesidades e intereses de la juventud egabrense”.

En esta edición, además, “han decidido asumir directamente la organización de dos de las actividades principales, dando un paso adelante en la implicación y en el conocimiento del funcionamiento interno de los eventos y de la coordinación con la administración”, ha precisado la edil.

Entre las actividades más destacadas figura el Multiaventura, planteado y organizado por el propio grupo de Corresponsales Juveniles, con apoyo técnico de la Delegación de Juventud y la colaboración de otras áreas municipales. La iniciativa incluirá diferentes pruebas y dinámicas en las que, según Alguacil, “los jóvenes podrán comprobar cómo se trabaja desde dentro en la planificación de una actividad completa, desde la propuesta hasta su ejecución”. En concreto, los corresponsales también se encargarán del Taller de Cocina, una propuesta práctica y participativa “que permitirá a los jóvenes adquirir nuevas habilidades mientras se fomenta un ocio creativo y saludable”, ha explicado la responsable municipal.

La programación incorpora también un taller de parkour, financiado este año a través de la subvención destinada habitualmente a formación juvenil, y que, según la delegada, “servirá para aprovechar la renovación de las instalaciones deportivas destinadas a esta práctica presentadas recientemente por la Delegación de Deportes”. Esta actividad, junto con la prevista de senderismo, cuenta con la colaboración de Deportes y del Club ‘CIMA 2000’ para la coordinación de seguridad. Respecto al senderismo, Alguacil ha avanzado que se realizará una ruta de unos 13 kilómetros alrededor del casco urbano, “asequible, de baja dificultad y muy demandada por los jóvenes”.

En el ámbito artístico, regresa el Taller de Cianotipia, que celebra su segunda edición “tras la excelente acogida del año pasado”, que incluirá nuevos recursos creativos “siendo una de las actividades más demandadas”, ha señalado la edil.

La programación se amplía también con un taller de podcast, impartido por la joven asociación ‘La Ventanita’, con sede en Huertas Bajas, y participación de jóvenes de Cabra, Montilla y Puente Genil. Las sesiones se desarrollarán en la Casa de la Juventud y darán a los participantes conocimientos básicos sobre guión, grabación y producción de contenidos sonoros.

El sábado 27 de diciembre tendrá lugar una jornada de juegos tradicionales y contemporáneos, de mesa y de rol, organizada por la asociación Fantasía Lúdica. Se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas y continuará por la tarde, a partir de las 17.00 horas, estando abierta a todos los jóvenes interesados en el ocio alternativo y participativo.

Los días 27 y 28 de diciembre, la asociación Verso Errante, integrada por jóvenes artistas vinculados a la Casa de la Juventud, llevará a cabo la formación–encuentro ‘Jóvenes sin máscara’, centrada en el desarrollo creativo, social y emocional a través del teatro para una veintena de jóvenes.

Todas las actividades son gratuitas, si bien requieren inscripción previa “por motivos de organización y cobertura de los seguros de responsabilidad», ha explicado Sara Alguacil quien ha puntualizado que para el caso de los menores de edad “se recomienda acompañar la inscripción con una autorización familiar, especialmente ante el uso habitual de redes sociales para la difusión institucional de las actividades”.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden acudir a la Casa de la Juventud (calle Palomas, 2), o bien solicitarla a través de las redes sociales del Área, del correo juventud@cabra.es o en el teléfono 957 529 753. “Queremos que la juventud sienta esta programación como propia y que encuentre en ella espacios de encuentro, creatividad, ocio saludable y participación”, ha concluido Alguacil.