El Ayuntamiento moviliza 3,26 millones de euros para impulsar inversiones, vivienda, empleo y servicios públicos en 2026

El Pleno aprueba la incorporación de remanentes al presupuesto de 2026 y propone el reconocimiento de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil por méritos excepcionales

El Ayuntamiento de Cabra ha aprobado una de las principales medidas económicas del ejercicio al dar luz verde, durante el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio, a la incorporación de 3.260.825 euros procedentes de remanentes positivos de tesorería al presupuesto municipal de 2026. La medida permitirá incrementar la inversión en distintas áreas de gestión pública con el objetivo de reforzar políticas municipales y ejecutar nuevas actuaciones en beneficio de la ciudad.

La modificación presupuestaria supone un importante impulso para proyectos relacionados con la vivienda, el empleo, las infraestructuras, la seguridad, la educación, los parques y jardines, el deporte y los caminos rurales, entre otros ámbitos. Según recoge la nota de prensa municipal, esta inyección económica permitirá reforzar distintas políticas públicas e impulsar nuevas inversiones durante el presente ejercicio.

Uno de los capítulos con mayor dotación económica corresponde a las políticas de vivienda, que recibirán 475.000 euros. Esta cantidad incluye ayudas destinadas al alquiler joven y el refuerzo del bloque de viviendas sociales, con el propósito de ampliar los recursos municipales destinados a este ámbito.

Junto a ello, el Ayuntamiento destinará 243.500 euros a actuaciones relacionadas con el empleo y el desarrollo económico. Esta partida contempla apoyo al comercio local, ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como mejoras en los polígonos industriales del municipio.

La mayor inversión prevista se concentra en el área de obras y servicios, que contará con 855.000 euros. Estos recursos permitirán financiar un nuevo plan de asfaltado, mejoras en diferentes vías públicas, actuaciones en las zonas del Pedroso y Vado del Moro, el refuerzo del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y la ejecución de derribos pendientes.

El acuerdo plenario también contempla otras inversiones relevantes. Se destinan 90.000 euros a infraestructuras hidráulicas; 120.000 euros para actuaciones en materia de seguridad y tráfico; 207.650 euros dirigidos a educación; 450.000 euros para parques y jardines; 168.000 euros para instalaciones deportivas; y 125.000 euros para caminos rurales, incluyendo la aportación municipal al Camino del Término junto a otras administraciones.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, valoró de forma positiva la aprobación de esta modificación presupuestaria y destacó que disponer de remanentes permite ampliar la capacidad de inversión municipal.

«Es una buena noticia que tengamos remanentes porque ahora podemos destinar este ahorro a políticas públicas que mejoren nuestra ciudad».

El regidor también puso de relieve que una parte importante de las actuaciones que ahora podrán ejecutarse proceden de propuestas realizadas por distintos colectivos del municipio.

«Son aportaciones de los grupos políticos, de las asociaciones de vecinos y del tejido social de la ciudad».

Asimismo, Fernando Priego recordó que el presupuesto aprobado para 2026 ya contemplaba un importante volumen inversor, circunstancia que ahora se ve reforzada con la incorporación de estos recursos extraordinarios.

«El de 2026 ya de por sí era un gran presupuesto inversor y ahora lo es aún más con esta inyección económica».

Además de la modificación presupuestaria, el Pleno aprobó la propuesta de Alcaldía para solicitar el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la concurrencia de acciones o méritos excepcionales en el ejercicio de sus funciones.

La propuesta incluye al sargento primero-comandante del Puesto de la Guardia Civil en Cabra, Rafael Huertas Osuna; al cabo primero-jefe de la Patrulla del SEPRONA de Rute, Pablo Muñoz García; a los guardias civiles José Manuel Molina Arroyo y David Arjona Pérez; al oficial-jefe accidental de la Policía Local de Cabra, Ignacio Ávila Granados; a los oficiales Luis Rafael Campos Roldán y Manuel Mesa Borrallo; y a los policías Francisco Andrés Lozano Arévalo y Miguel García González. La nota de prensa señala que la propuesta responde al reconocimiento de actuaciones o méritos excepcionales desarrollados durante el ejercicio de sus funciones.

En el apartado de mociones, la Corporación Municipal aprobó varias iniciativas presentadas por distintos grupos políticos. Salió adelante la propuesta de VOX para la mejora integral de la señalización, la seguridad vial y los elementos de visibilidad del municipio. También recibió el respaldo del Pleno una moción de UVEga relacionada con la posibilidad de erigir un monumento dedicado a las personas emigrantes.

Igualmente, fue aprobada la iniciativa presentada por el PSOE para la implantación de medidas de feria inclusiva y accesible destinadas a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras necesidades sensoriales. Por el contrario, no prosperó otra moción de UVEga relativa a los jóvenes creadores egabrenses.

La sesión plenaria también sirvió para aprobar la modificación de las bases reguladoras destinadas a la concesión de subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas y ayudas extraordinarias dirigidas a la recuperación de la habitabilidad en casos de catástrofes o siniestros graves.

Finalmente, el Pleno acordó la adhesión del Ayuntamiento de Cabra al convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de administración digital entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, una medida orientada a reforzar la colaboración institucional en materia de administración electrónica.

La aprobación de la incorporación de los 3,26 millones de euros de remanentes marca uno de los acuerdos económicos más relevantes de la sesión plenaria, al ampliar la capacidad inversora del presupuesto municipal de 2026 mediante actuaciones repartidas entre distintas áreas de gestión, al tiempo que la Corporación respaldó iniciativas relacionadas con la seguridad, la accesibilidad, la vivienda y la modernización administrativa, además de promover el reconocimiento institucional a miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil por sus méritos profesionales.