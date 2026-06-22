El Ayuntamiento invierte casi 88.000 euros en la mejora de la urbanización Pedro Garfias y genera 315 jornales de empleo

La actuación, desarrollada junto al bloque 9 a través del PFEA, mejora accesos, pavimentos, iluminación, zonas verdes y mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado una nueva actuación de mejora urbana en la urbanización Pedro Garfias, una intervención ejecutada en el entorno del bloque 9 que ha supuesto una inversión de 87.859 euros y que se ha llevado a cabo a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La obra, además de transformar un espacio deteriorado de la barriada, ha generado 315 jornales durante su ejecución.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado la actuación ya finalizada, que se enmarca en la estrategia municipal de mejora de los espacios públicos de los distintos barrios del municipio.

Durante la visita, Priego destacó que esta intervención “forma parte del compromiso municipal de continuar distribuyendo inversiones a lo largo y ancho de toda la ciudad”, dentro de una línea de actuación que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años para mejorar diferentes zonas de Cabra.

El regidor subrayó que la urbanización Pedro Garfias ha experimentado una transformación importante en sus espacios públicos tras años en los que presentaba diversas carencias. En este sentido, señaló que la barriada “ha experimentado una transformación sustancial en sus espacios públicos, después de años en los que presentaba importantes deficiencias en el entorno de los distintos bloques que componen la urbanización”.

La actuación recién concluida se suma a otras mejoras realizadas anteriormente en este entorno. El alcalde recordó que el Consistorio ya ejecutó con fondos europeos una intervención de gran relevancia en el acceso a la zona desde el Parque de La Tejera, una actuación que permitió mejorar la permeabilidad y la conexión de Pedro Garfias con el resto del municipio. Aquella actuación incorporó nuevos equipamientos, un parque infantil, zonas verdes y una mejora general del entorno urbano.

Según explicó Priego, tras esa primera fase de transformación fueron los propios vecinos quienes trasladaron al Ayuntamiento la conveniencia de continuar avanzando en la misma línea urbanística y estética dentro de la urbanización, especialmente en las plazas y espacios públicos situados junto a los bloques residenciales. “Seguimos trabajando de la mano de la asociación de vecinos para atender las necesidades del barrio”, afirmó.

La intervención desarrollada ahora en el entorno del bloque 9 ha permitido recuperar un espacio que se encontraba muy degradado y que presentaba acerados deteriorados, además de problemas de seguridad para los residentes. Los trabajos han incluido la mejora de los accesos a las viviendas, la renovación de pavimentos, la corrección de pendientes, actuaciones destinadas a optimizar la evacuación de aguas, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la plantación de arbolado y el refuerzo de la iluminación.

El alcalde detalló que la actuación “ha combinado diferentes soluciones de pavimentación, manteniendo una línea estética similar a la aplicada en otras plazas de la urbanización que ya han sido objeto de mejoras municipales en años anteriores”.

Fernando Priego insistió además en la importancia de mantener una política de inversiones equilibrada en todos los barrios de la ciudad. En este sentido, recordó que el equipo de gobierno ha venido actuando de forma continuada en zonas que durante años no recibieron la atención necesaria. “Siempre dijimos que íbamos a estar muy pendientes de estos barrios que, con demasiada frecuencia, no fueron atendidos debidamente, y llevamos años invirtiendo en ellos para transformarlos y mejorarlos”, manifestó.

Asimismo, defendió que las inversiones municipales “deben repartirse por todos los barrios de Cabra, atendiendo las demandas vecinales y actuando de manera progresiva en aquellos espacios que necesitan mejoras”.

La actuación ejecutada en Pedro Garfias ha contado con financiación procedente del Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario. Además de la mejora urbana conseguida, la iniciativa ha tenido un impacto directo en la generación de empleo, con un total de 315 jornales durante su desarrollo.

Para concluir, el alcalde destacó el papel que desempeña el PFEA tanto en la mejora de los municipios como en la creación de oportunidades laborales. Según señaló, la intervención realizada en Pedro Garfias ha contribuido a “reforzar el papel del PFEA como instrumento de mejora urbana y creación de empleo”.

Con esta actuación, la urbanización Pedro Garfias suma una nueva fase dentro del proceso de renovación urbana impulsado por el Ayuntamiento de Cabra, centrado en la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos del barrio.