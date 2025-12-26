El Ayuntamiento incrementa la flota de vehículos de la Policía Local de Cabra con la adquisición de un nuevo coche patrulla

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer este viernes la adquisición de un nuevo vehículo patrulla para la Policía Local en un acto público celebrado en la Plaza de España que ha contado con la participación del alcalde de Cabra, Fernando Priego, el delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, y el jefe accidental del Cuerpo, Ignacio Ávila.

Durante su intervención, el primer edil ha expresado su “reconocimiento y profunda gratitud” a la labor diaria de los agentes, subrayando que “Cabra vuelve a cerrar un año demostrando que es una de las ciudades más seguras de la provincia, de Andalucía y de España”. El alcalde ha destacado que la estabilidad y solvencia de las cuentas municipales han permitido fortalecer la seguridad pública con inversiones estratégicas, afirmando que el Consistorio “tiene capacidad para aportar recursos propios a la mejora de los servicios públicos”.

Por su parte, Guillermo González ha explicado que la compra se ha realizado mediante concurso público abierto, siendo adjudicado a la empresa Caysa Móvil SL, con sede en Camas (Sevilla). El coste final del contrato ha ascendido a 41.603,46 euros, consolidando así una compra “eficiente y ajustada a las necesidades reales del servicio policial”.

El nuevo coche patrulla es un SUV policial de 5 plazas, con motor de 3 cilindros de combustión y 110 caballos de potencia, alimentado por combustible de bajas emisiones y completamente equipado y rotulado conforme a la normativa europea. Dispone además de maletero de 510 litros, lunas traseras tintadas y protección antivandálica.

Entre su dotación técnica y de seguridad destacan 3 chalecos antibalas y anticorte, 3 equipos portátiles de transmisiones, 6 balizas LED, 5 conos de balizamiento, kit de señales viales, botiquín, extintor de 6 kilogramos, 2 linternas profesionales y 2 conos difusores amarillos.

Asimismo, incorpora un desfibrilador portátil, acompañado de un curso de formación específico para los agentes que lo utilicen en emergencias, “un compromiso con la protección ciudadana y la primera asistencia sanitaria”, según ha subrayado González.

El alcalde ha aprovechado la comparecencia para realizar un balance anual en materia de seguridad, señalando que en los últimos 12 meses “se ha reforzado la red de videovigilancia de la ciudad con cerca de 100 cámaras y un sistema inteligente de control que está siendo clave para la resolución de delitos y la gestión del tráfico urbano”.

Igualmente, Priego ha recordado que el Ayuntamiento ha incrementado este año la plantilla de la Policía Local con la incorporación de siete nuevos agentes y ha insistido en que “tan importante es el capital humano como los medios con los que se trabaja”, señalando que “la seguridad de los propios agentes es una prioridad, y este vehículo, con desfibrilador y chalecos de protección, va en esa dirección”.

Según el alcalde, “los hechos delictivos han registrado un leve incremento del 1,1%, asociado principalmente al auge del ciberdelito y los delitos tecnológicos, una realidad que afecta a todo el país, pero que no altera la percepción de Cabra como ciudad segura”, valorando “el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los vecinos” y la coordinación constante de la Policía Local con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También ha recordado las inversiones realizadas este año en la mejora de la señalización vial y en la eficiencia energética de la Jefatura de la Policía Local, subrayando que “la seguridad es la base de la convivencia y del bienestar de nuestros barrios, y seguiremos invirtiendo en prevención, medios y personal para que Cabra continúe siendo un referente”.

Por último, Fernando Priego ha lanzado un mensaje de gratitud al jefe accidental y, por extensión, “al conjunto de agentes y al personal que trabaja en la Jefatura, porque la seguridad se construye en equipo, con recursos, compromiso y vocación de servicio”, ha afirmado.