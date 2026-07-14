El Ayuntamiento impulsa un plan de mejora de infraestructuras deportivas con una inversión superior a 1,5 millones de euros

El Ayuntamiento presenta un programa de diez actuaciones destinadas a modernizar instalaciones deportivas, crear nuevos espacios y reforzar el apoyo al deporte federado mediante financiación municipal, fondos europeos y la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética.

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado un Plan de Mejora de Infraestructuras Deportivas que contempla una inversión superior a 1,5 millones de euros para la modernización, ampliación y creación de nuevas instalaciones deportivas municipales. La iniciativa, dada a conocer por el alcalde de la localidad, Fernando Priego, acompañado por el delegado de Deportes, Francisco Casas, reúne un total de diez actuaciones estratégicas con las que el Consistorio pretende responder a las necesidades planteadas por clubes, entidades deportivas y usuarios de las instalaciones municipales.

El programa tiene como objetivo intervenir en diferentes espacios deportivos del municipio mediante actuaciones que abarcan desde la renovación de infraestructuras ya existentes hasta la creación de nuevos equipamientos. Según se explicó durante la presentación, el plan contará con financiación municipal, fondos europeos y la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética, lo que permitirá abordar un conjunto de proyectos distribuidos por distintos puntos de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde señaló que el proyecto es fruto de un proceso de planificación desarrollado durante los últimos meses y que responde a las demandas recogidas entre los distintos colectivos vinculados a la práctica deportiva. En este sentido, Fernando Priego afirmó que «es el resultado de meses de trabajo y planificación» y explicó que el plan pretende ir más allá de las habituales labores de conservación de las instalaciones municipales.

El regidor añadió que «no se trata únicamente de actuaciones de mantenimiento o mejora, sino que damos un paso más con la creación de nuevas infraestructuras y con un refuerzo decidido al deporte federado», destacando además que la iniciativa combina distintas fuentes de financiación para hacer posible su ejecución.

Entre las actuaciones previstas ocupa un lugar destacado la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño. En este complejo se contempla la renovación del pavimento de la denominada pista de barrio 1, con una inversión de 108.000 euros. A ello se suma la mejora de la iluminación del campo de fútbol, presupuestada en 12.000 euros, así como la renovación integral de los vestuarios, para la que se destinarán 148.000 euros. También está prevista la mejora de la pista de tenis, con una inversión de 98.600 euros.

El plan incorpora igualmente la creación de nuevas instalaciones deportivas. Entre ellas figura un nuevo campo de fútbol 7 en el polígono Vado Hermoso, cuyo presupuesto asciende a 570.000 euros. Asimismo, se proyecta un circuito de triatlón en el entorno de la Vía Verde, actuación que contará con una inversión de 433.000 euros y que ampliará la oferta de espacios destinados a la práctica deportiva en el municipio.

Las intervenciones también alcanzarán al Parque Deportivo Heliodoro Martín, donde está prevista la mejora de la red de saneamiento mediante una inversión de 91.960 euros. Según se explicó durante la presentación del plan, esta actuación se desarrollará después de que recientemente concluyera la segunda fase de sustitución del suelo de las piscinas de verano en este recinto deportivo.

Otro de los proyectos incluidos contempla la sustitución del césped artificial del campo de fútbol sala situado en la zona de ocio juvenil Agustín Pérez, en el PAU-R2, con una dotación económica de 18.000 euros. Además, el Ayuntamiento anunció la incorporación de una partida adicional de 30.000 euros destinada a subvenciones para apoyar al deporte federado, una medida que complementa las inversiones previstas en infraestructuras.

En relación con el alcance de estas actuaciones, Fernando Priego manifestó que «estamos hablando de diez medidas de alto impacto que permitirán seguir creciendo en materia deportiva y ofrecer instalaciones acordes a la intensa actividad que desarrollan miles de personas cada día en nuestra ciudad». El alcalde vinculó este conjunto de proyectos con el incremento de la práctica deportiva y con la necesidad de adaptar las instalaciones municipales a esa demanda.

El primer edil también explicó los motivos que han llevado al equipo de Gobierno a priorizar estas inversiones. En este sentido afirmó que «hemos querido priorizar estas inversiones porque el deporte es salud, calidad de vida y una herramienta fundamental para la formación de nuestros jóvenes», al tiempo que aseguró que «nuestro compromiso es seguir dotando a Cabra de instalaciones modernas, accesibles y capaces de responder a la creciente demanda deportiva».

Durante la presentación se recordó igualmente que varias de las actuaciones previstas se suman a otras ejecutadas recientemente en el entorno del PAU-R2. Entre ellas se citaron la construcción del circuito de calistenia, la pista de skate y el circuito de ciclismo, infraestructuras que, según explicó el alcalde, han contribuido a consolidar este espacio como uno de los principales polos deportivos al aire libre del municipio.

En la parte final de su intervención, Fernando Priego agradeció el trabajo desarrollado por la Delegación de Deportes, los técnicos municipales y el conjunto del equipo de Gobierno para elaborar este programa de inversiones. Asimismo, expresó su confianza en que los vecinos puedan comprobar durante los próximos meses el desarrollo de las distintas actuaciones previstas.

En este contexto, el alcalde concluyó señalando que espera que «durante los próximos meses los vecinos puedan comprobar cómo todas estas actuaciones se convierten en una realidad que seguirá situando a Cabra como una ciudad referente en la promoción y práctica del deporte».

Con este Plan de Mejora de Infraestructuras Deportivas, el Ayuntamiento de Cabra plantea una estrategia que combina actuaciones de renovación, ampliación y creación de nuevos espacios deportivos repartidos por distintos enclaves del municipio. El programa reúne diez intervenciones que abarcan desde mejoras en instalaciones ya existentes hasta nuevos equipamientos y medidas de apoyo al deporte federado, configurando una hoja de ruta para el desarrollo de las infraestructuras deportivas municipales a través de una inversión superior a 1,5 millones de euros.