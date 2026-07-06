El Ayuntamiento impulsa un nuevo portal de empleo para conectar de forma directa a empresas y personas desempleadas

El Ayuntamiento pone en marcha una herramienta en su página web para facilitar la publicación de ofertas laborales y agilizar el contacto entre el tejido empresarial y quienes buscan trabajo, dentro de su estrategia de apoyo al empleo y al desarrollo económico local.

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado un nuevo portal de empleo integrado en la página web municipal con el objetivo de facilitar el contacto entre las empresas que necesitan incorporar personal y las personas que buscan una oportunidad laboral. La iniciativa, dada a conocer por el alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada de Nuevas Tecnologías y Comunicación, Sara Alguacil, y la delegada de Desarrollo Local, Toñi García, pretende convertirse en un canal ágil y directo para poner en contacto la oferta y la demanda de empleo en la ciudad.

Según se ha explicado durante la presentación, este nuevo servicio nace tras diversos encuentros mantenidos entre el Ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cabra (AECA) y representantes de distintos sectores económicos del municipio. En esas reuniones se puso de manifiesto la necesidad de disponer de un sistema más rápido para cubrir vacantes y localizar perfiles profesionales adecuados, una demanda que había sido trasladada de forma reiterada por el tejido empresarial local.

El alcalde, Fernando Priego, señaló que muchas empresas venían manifestando las dificultades existentes para cubrir determinados puestos de trabajo y encontrar candidatos que respondieran a las necesidades de sus procesos de selección. A partir de esa realidad, el Consistorio ha decidido habilitar un espacio específico en la web municipal donde las empresas puedan remitir sus ofertas de empleo para su publicación y donde cualquier persona desempleada, en búsqueda activa de trabajo o interesada en mejorar su situación laboral pueda consultar de forma sencilla las oportunidades disponibles en las empresas egabrenses.

Durante su intervención, Priego defendió la utilidad práctica de esta nueva herramienta y subrayó que su objetivo es complementar los recursos ya existentes en materia de empleo. «Creemos que es un servicio útil, rápido y sencillo», afirmó el alcalde, quien precisó además que el portal «no sustituye a los cauces públicos existentes, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sino que los complementa con una vía más directa, ágil y cercana para facilitar la comunicación entre empresas y personas interesadas en acceder al mercado laboral».

El regidor enmarcó este proyecto dentro de la estrategia municipal de apoyo al empleo, al desarrollo económico y al fortalecimiento del tejido empresarial local. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento continuará impulsando programas de empleo solicitados tanto a la Diputación de Córdoba como a la Junta de Andalucía, además de poner en marcha nuevas escuelas taller en las próximas semanas.

Asimismo, Priego destacó el refuerzo de las ayudas municipales dirigidas a empresas, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Según explicó, tras la incorporación de 152.000 euros adicionales a los 98.000 euros ya contemplados en el presupuesto municipal, el montante destinado a ayudas directas alcanzará los 250.000 euros. Estas partidas estarán orientadas a favorecer la contratación, impulsar la creación de actividad económica y contribuir a la consolidación del tejido empresarial de Cabra.

El alcalde también hizo balance de la evolución de las políticas activas de empleo desarrolladas en los últimos años y aseguró que estas medidas «están dando resultados». En este contexto, recordó la evolución de los datos de desempleo en el municipio, indicando que Cabra ha pasado de superar las 2.060 personas desempleadas y registrar una tasa de paro superior al 21 % en 2012, a situarse actualmente en 925 personas desempleadas y una tasa inferior al 10 %.

Por su parte, la delegada de Nuevas Tecnologías y Comunicación, Sara Alguacil, explicó el funcionamiento del nuevo portal, que operará como una «ventana pública» destinada a dar visibilidad a las ofertas de empleo publicadas por las empresas. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que el Ayuntamiento no participará en los procesos de selección de personal. «El Ayuntamiento no forma parte de esa selección; simplemente facilita el acceso y la comunicación con las empresas», afirmó la responsable municipal, insistiendo en que la función de la administración será exclusivamente la de poner en contacto a ambas partes.

La delegada de Desarrollo Local, Toñi García, incidió igualmente en el origen de esta iniciativa y en la necesidad que pretende cubrir dentro del municipio. En palabras de la concejala, esta herramienta «nace para dar respuesta a una realidad detectada» en el tejido socioeconómico local, ya que «hay empresas que tienen dificultades para encontrar personal y personas que muchas veces no saben dónde acudir para entregar su currículum». Con este nuevo servicio, el Ayuntamiento busca ofrecer un punto de encuentro accesible para ambas necesidades.

El funcionamiento del portal contempla que las empresas interesadas en publicar una oferta de empleo remitan las características del puesto al correo electrónico empleolocal@cabra.es. Una vez recibida la información, el Ayuntamiento habilitará el correspondiente enlace hacia la página web o formulario propio de la empresa, cuando exista, o facilitará un formulario municipal junto con los datos de contacto necesarios para que las personas interesadas puedan enviar directamente su currículum a la entidad ofertante. De este modo, la administración local actuará como canal de difusión y conexión, sin intervenir en la selección de candidatos.

La puesta en marcha de este portal responde, por tanto, a la intención del Ayuntamiento de Cabra de facilitar el acceso a las oportunidades laborales existentes en el municipio mediante una herramienta digital concebida para agilizar la comunicación entre empresas y demandantes de empleo. La iniciativa se integra en la política municipal de apoyo al desarrollo económico y al empleo, reforzando las medidas ya impulsadas por el Consistorio para favorecer la contratación, respaldar al tejido empresarial y ofrecer nuevos recursos a quienes buscan una oportunidad laboral en la ciudad.