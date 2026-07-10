El Ayuntamiento impulsa un ambicioso plan de choque para transformar la limpieza viaria con más medios, seguimiento y atención ciudadana

El Ayuntamiento hace balance del primer mes del nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos, destacando el refuerzo de recursos humanos y técnicos, la puesta en marcha de nuevos canales de atención y un incremento de las actuaciones en la vía pública.

El Ayuntamiento de Cabra ha realizado el balance del primer mes de funcionamiento del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, una iniciativa gestionada por la empresa Grupo Paprec desde el pasado 1 de junio y que se presenta bajo el lema “Cabra brilla contigo. ¡Cuídala!”. Según los datos facilitados por la Delegación de Medio Ambiente, este primer periodo ha estado marcado por un importante refuerzo de las actuaciones en calles y espacios públicos, la incorporación de nuevos sistemas de seguimiento del servicio y la creación de recursos destinados a mejorar la atención directa a la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

La delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha definido este inicio como el comienzo de una nueva etapa para la ciudad. En palabras de la responsable municipal, este primer mes “ha supuesto el inicio de una nueva etapa para la limpieza y la gestión de residuos en Cabra”, basada en una planificación más intensa y un mayor control de las actuaciones desarrolladas en calles, barrios y espacios públicos. Asimismo, ha señalado que “queremos que la ciudadanía perciba que hay más medios, más seguimiento y una respuesta más ágil, pero también que este servicio necesita de la colaboración de todos”.

Uno de los ejes principales de este arranque ha sido la puesta en marcha de un ambicioso plan de choque desarrollado durante el mes de junio en distintos puntos del municipio. Este dispositivo extraordinario ha incluido trabajos de baldeo, desbroce, limpieza mediante hidrolimpiadora y actuaciones específicas en aquellas zonas que requerían una intervención más intensiva. Para ello se ha contado con un refuerzo equivalente a siete operarios, alcanzando un total de 1.201 horas de trabajo dedicadas exclusivamente a este plan extraordinario.

Los datos aportados por el Ayuntamiento reflejan también el alcance material de estas actuaciones. Durante este primer mes se han empleado 624.000 litros de agua en tareas de baldeo, se han realizado 15.793 metros lineales de desbroce y 1.302 kilómetros lineales de barrido mecánico. Además, el servicio dispone actualmente de cuatro barredoras, dos de ellas con una capacidad de cinco metros cúbicos, las de mayor tamaño que han trabajado hasta la fecha en Cabra, según la información facilitada por el Consistorio.

María José Romero ha destacado igualmente la dimensión del dispositivo extraordinario asegurando que “este plan de choque es probablemente el más importante que se ha realizado en el municipio en materia de limpieza”. La delegada ha explicado que el objetivo consiste en actuar progresivamente sobre aquellos espacios que requieren una intervención más intensa y recuperar zonas que precisaban un mayor mantenimiento. En este sentido, ha afirmado que “sabemos que queda trabajo por delante, pero hemos comenzado con una apuesta clara por recuperar espacios, mejorar la imagen urbana y reforzar el mantenimiento ordinario”.

Otro de los aspectos destacados del balance es la incorporación de nuevos datos de seguimiento que permiten conocer con mayor precisión la evolución del servicio. En el ámbito de la recogida selectiva, durante el mes de junio se contabilizaron 12.500 kilos de papel y cartón procedentes de la recogida comercial puerta a puerta, así como 40.600 kilos de envases ligeros, cifras que suponen la gestión de más de 53 toneladas de residuos reciclables correspondientes a estas dos fracciones.

La mejora de la infraestructura para la recogida selectiva también forma parte de las novedades presentadas. El Ayuntamiento ha instalado nuevos contenedores antivandálicos destinados a la recogida de ropa y otros textiles, que se suman a los ya existentes para el depósito de aceite doméstico usado. Según la información municipal, estos nuevos recursos pretenden favorecer la reutilización y el reciclaje, avanzando hacia un modelo más sostenible y alineado con los principios de la economía circular.

Durante la presentación del balance, la responsable de Medio Ambiente ha insistido en la importancia de la implicación ciudadana para que el sistema alcance los resultados esperados. Romero ha recordado que “cada residuo debe depositarse en el lugar adecuado”, subrayando que el correcto uso de los contenedores resulta esencial para el funcionamiento del servicio. Además, ha afirmado que “la limpieza no depende únicamente del Ayuntamiento o de la empresa adjudicataria, sino también de pequeños gestos diarios como no dejar bolsas fuera de los contenedores, separar correctamente los residuos o utilizar el Punto Limpio”.

Precisamente el Punto Limpio constituye otra de las mejoras incorporadas en esta nueva etapa. Las instalaciones han ampliado su funcionamiento y permanecen abiertas en horario de mañana y tarde, de lunes a domingo, alcanzando una carga semanal de 43 horas. Durante el primer mes del nuevo servicio se registraron 379 entradas, lo que permitió una mayor segregación de residuos y la salida de 29 cajas de 30 metros cúbicos, integradas principalmente por enseres, maderas, restos de poda y escombros.

A estas medidas se suma la apertura de una oficina de atención al usuario ubicada en el pasaje de la calle Redondo Marqués. Este nuevo espacio funciona de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas y actúa como canal directo para consultas, avisos e incidencias relacionadas con el servicio de limpieza y recogida de residuos. En su primer mes de funcionamiento ha acumulado 105 horas de atención al público, ha recibido 220 llamadas y ha gestionado 189 avisos de recogida de enseres, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Sobre este nuevo recurso, María José Romero ha valorado que “permite atender de forma más cercana y ordenada las necesidades de los vecinos, resolver dudas y canalizar incidencias de manera más eficaz”. Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento permanente del servicio “para introducir mejoras y corregir incidencias conforme avance esta nueva etapa”.

El nuevo contrato se enmarca dentro de la campaña municipal “Cabra brilla contigo ¡Cuídala!”, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno, la limpieza, la sostenibilidad y el buen uso del espacio público. En este contexto, Romero ha concluido que “Cabra puede brillar más, pero para conseguirlo necesitamos una ciudad implicada”, al tiempo que ha destacado que “el Ayuntamiento está poniendo más medios y más recursos, pero la colaboración vecinal es imprescindible para mantener nuestras calles limpias, cuidar los barrios y avanzar hacia una Cabra más sostenible”.