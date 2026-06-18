El Ayuntamiento impulsa la transparencia municipal con un nuevo portal que amplía datos, mejora el acceso a la información y reduce costes

El Ayuntamiento estrena una nueva plataforma diseñada por EPRINSA y vinculada al servicio de transparencia de la Diputación de Córdoba para facilitar la consulta de información pública y reforzar la rendición de cuentas

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha un nuevo Portal de Transparencia con el objetivo de mejorar el acceso de la ciudadanía a la información pública municipal, ampliar los indicadores disponibles y reducir los costes de mantenimiento y actualización respecto al sistema anterior. La nueva herramienta, diseñada por la Empresa Provincial de Informática (EPRINSA) y vinculada al servicio de transparencia de la Diputación de Córdoba, supone un paso adelante en la modernización administrativa y en la relación entre la administración local y los vecinos del municipio.

La renovación de esta plataforma permitirá al Consistorio seguir publicando toda la información exigida por la normativa vigente y por los indicadores de Transparencia Internacional, al tiempo que amplía significativamente los contenidos disponibles. La nueva estructura está orientada a facilitar la rendición de cuentas, el seguimiento de la gestión municipal y la consulta sencilla de documentación pública por parte de la ciudadanía.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha destacado la importancia de esta iniciativa señalando que “la transparencia va más allá de una mera obligación legal para convertirse en una forma de entender la gestión pública”. En este sentido, subrayó que el nuevo portal “permite a cualquier vecino acceder de manera más clara, ordenada y comprensible a la información del Ayuntamiento”.

Priego también puso el acento en el avance que representa esta actuación para la administración municipal. Según indicó, “damos un paso más en modernización administrativa, en rendición de cuentas y en cercanía con la ciudadanía, aprovechando además los recursos de la Diputación para prestar un mejor servicio con un menor coste para las arcas municipales”.

Entre las principales novedades de la plataforma destaca una organización más amplia y completa de los contenidos. La información se distribuye en grandes bloques temáticos que incluyen cargos electos, organización municipal, normativa, personal, patrimonio, transparencia económica, contratación, urbanismo y otros apartados destinados a facilitar la búsqueda y consulta de la información.

La delegada de Nuevas Tecnologías, Sara Alguacil, ha explicado que esta actualización “supone una mejora sustancial respecto al anterior portal”, al ofrecer “una navegación más intuitiva, una mayor profundidad documental y la posibilidad de consultar información económica, presupuestaria y administrativa de forma más dinámica”.

Asimismo, Alguacil señaló que el objetivo es que la ciudadanía no solo tenga acceso a los documentos municipales, sino que también pueda comprender mejor la información pública disponible. En sus palabras, la nueva herramienta permitirá “descargar datos en formatos reutilizables y ejercer con mayor facilidad su derecho de acceso a la información”.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo Portal de Transparencia es el refuerzo de las políticas de datos abiertos. La plataforma incorpora la posibilidad de exportar determinados indicadores en formatos reutilizables como CSV y Excel, una funcionalidad que facilita el análisis y reutilización de la información por parte de ciudadanos, investigadores, profesionales y entidades interesadas.

Además, el portal incorpora cuadros de indicadores diseñados para ofrecer una consulta más ágil, visual y comprensible de los datos municipales. Esta mejora busca facilitar el acceso a la información pública y contribuir a una mayor comprensión de la actividad administrativa y económica del Ayuntamiento.

En materia económica, la plataforma presenta la información de una manera más dinámica y accesible. Los usuarios podrán consultar documentación con un mayor nivel de detalle, incluyendo presupuestos históricos, ejecuciones presupuestarias, cuentas anuales, auditorías, datos de deuda, indicadores económicos y niveles de morosidad. Con ello, el Ayuntamiento pretende reforzar la capacidad de control, seguimiento y conocimiento de la gestión municipal.

Otro de los avances incorporados es la creación de un acceso visible para la presentación de solicitudes de información pública conforme a la Ley 19/2013. Esta funcionalidad facilitará que cualquier persona interesada pueda ejercer este derecho a través de un canal más claro y directo, fortaleciendo la relación entre la administración local y la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Cabra también se ha destacado que la actualización de la información, que anteriormente dependía de cada sección municipal, dispone ahora de una estructura más amplia, homogénea y orientada a la rendición de cuentas. La nueva organización incluye más categorías, una mayor profundidad documental, indicadores económicos y presupuestarios históricos, formularios para ejercer el derecho de acceso a la información y una orientación específica hacia los datos reutilizables.

Con esta puesta en marcha, el ayuntamiento refuerza su compromiso con la transparencia, la accesibilidad y la participación ciudadana mediante una herramienta que busca ofrecer información municipal de forma abierta, ordenada y comprensible. El nuevo Portal de Transparencia ya se encuentra operativo y disponible para consulta pública, permitiendo a los ciudadanos acceder a una mayor cantidad de información y realizar un seguimiento más detallado de la gestión municipal.