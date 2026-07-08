El Ayuntamiento impulsa el reciclaje con cerca de medio centenar de nuevos contenedores para ropa, calzado y pilas

El Ayuntamiento instala 22 puntos para la recogida de textil y calzado usado y otros 25 destinados al reciclaje de pilas con el objetivo de facilitar la separación de residuos, fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Cabra ha dado un nuevo paso en su estrategia de mejora de la gestión de residuos con la instalación de cerca de medio centenar de nuevos contenedores destinados al reciclaje de textil, calzado y pilas. La actuación, desarrollada a través de la Delegación de Medio Ambiente, contempla la colocación de 22 contenedores para ropa y calzado usado, así como la habilitación de 25 puntos específicos para la recogida de pilas distribuidos por diferentes espacios de la localidad. La iniciativa forma parte del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos gestionado por la empresa adjudicataria del servicio.

Con esta medida, el Consistorio pretende facilitar a la ciudadanía la correcta separación de residuos y favorecer un modelo de gestión más sostenible. La delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha explicado que el objetivo principal es «seguir facilitando a la ciudadanía la separación correcta de residuos» mediante la instalación de estos nuevos puntos de recogida repartidos por el casco urbano. Según ha precisado, los 22 contenedores destinados al reciclaje de ropa y calzado se han distribuido «con el fin de que la ropa y los zapatos usados puedan reutilizarse o reciclarse adecuadamente».

La implantación de estos nuevos contenedores busca impulsar la reutilización de materiales textiles y del calzado, evitando que este tipo de residuos termine en los vertederos cuando todavía puede tener una segunda vida o ser transformado en nuevos productos. En este sentido, la responsable municipal ha subrayado que depositar correctamente estos residuos en los contenedores específicos «permite favorecer la economía circular, reducir la cantidad de residuos que acaban en vertederos y disminuir las emisiones de CO₂ a la atmósfera».

Asimismo, Romero ha destacado que el reciclaje de prendas textiles aporta beneficios adicionales para la conservación del entorno, ya que «contribuye a reducir el consumo de recursos naturales necesarios para la fabricación de nuevos productos». De esta manera, la reutilización y el reciclaje de ropa y calzado se presentan como una herramienta para disminuir la demanda de materias primas y avanzar hacia un modelo de consumo más responsable.

La delegada ha definido esta actuación como «un gesto muy sencillo pero con un impacto muy positivo para nuestro medio ambiente», al tiempo que ha insistido en la importancia de que los nuevos contenedores se utilicen de manera correcta para garantizar la eficacia del sistema. En este sentido, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que la ropa y el calzado «se depositen siempre dentro del contenedor correspondiente, evitando dejar bolsas en el exterior ya que eso no es reciclar, sino ensuciar y deteriorar el espacio público».

Junto a la instalación de los contenedores destinados al reciclaje de textil y calzado, el Ayuntamiento también ha ampliado la red de recogida selectiva de pilas mediante la creación de 25 puntos distribuidos en dependencias municipales, centros educativos y espacios de uso público. Entre las ubicaciones señaladas por el Consistorio se encuentran colegios e institutos, la Ciudad Deportiva «María Dolores Jiménez Guardeño», el Mercado de Abastos, el Ayuntamiento, la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura, el Punto Limpio, farmacias, guarderías, el Centro de Servicios Sociales y otros puntos de atención ciudadana.

La incorporación de estos puntos específicos responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía lugares accesibles donde depositar un residuo que, pese a su reducido tamaño, puede tener importantes consecuencias para el medio ambiente si no recibe el tratamiento adecuado. Sobre esta cuestión, María José Romero ha recordado que las pilas «son un residuo muy pequeño, pero con un enorme impacto si terminan en vertederos por las sustancias nocivas que pueden liberar».

La responsable municipal también ha puesto el acento en el valor que tiene el reciclaje de estos residuos para la recuperación de materias primas. Según ha explicado, una correcta gestión de las pilas «permite recuperar materiales como zinc, níquel y otros componentes que pueden emplearse en la fabricación de nuevos productos, evitando al mismo tiempo daños ambientales». Con ello, el Ayuntamiento persigue no solo minimizar el impacto ambiental derivado de estos residuos, sino también favorecer el aprovechamiento de materiales reutilizables.

La campaña pone de manifiesto la apuesta del Ayuntamiento de Cabra por reforzar las infraestructuras destinadas al reciclaje y facilitar la participación ciudadana en la correcta gestión de los residuos domésticos. La distribución de los nuevos contenedores por distintos puntos del casco urbano y la ampliación de la red de recogida de pilas en edificios públicos y servicios municipales pretenden hacer más sencillo el acceso de los vecinos a estos sistemas de reciclaje.

María José Romero ha concluido apelando directamente a la implicación de la ciudadanía para que estas medidas alcancen los resultados esperados. En sus palabras, «Queremos que reciclar sea cada vez más cómodo y sencillo para nuestros vecinos, pero también necesitamos la colaboración de todos puesto que cada residuo bien depositado cuenta, cada bolsa bien colocada cuenta y cada pequeño gesto nos ayuda a que Cabra siga brillando».

Con esta actuación, el Ayuntamiento incorpora 22 nuevos contenedores para el reciclaje de ropa y calzado y habilita otros 25 puntos para la recogida de pilas dentro del nuevo contrato de limpieza viaria y gestión de residuos. La medida persigue facilitar la separación de residuos, impulsar la reutilización y el reciclaje de materiales, favorecer la economía circular y promover la colaboración ciudadana como elemento esencial para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos en Cabra.