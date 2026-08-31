El Ayuntamiento entrega los diplomas del curso de Monitor Deportivo a una decena de jóvenes

La formación, desarrollada en la Casa de la Juventud, es la primera acción impulsada a través de la plataforma ‘Fórmate’ dentro de la Red de Municipios Participe+.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha participado en la Casa de la Juventud en la entrega de diplomas a una decena de jóvenes egabrenses que han completado el Curso de Monitor/a Deportivo, una iniciativa formativa promovida a través de la plataforma ‘Fórmate’. Se trata de la primera acción de estas características desarrollada mediante esta herramienta.

La actividad se enmarca en la Red de Municipios Participe+, de la que forma parte Cabra. Según la información difundida, la iniciativa tiene como finalidad acercar nuevas oportunidades educativas y formativas a la población joven y facilitar herramientas que puedan contribuir a mejorar sus competencias y sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

Durante el acto de entrega de los diplomas, Priego felicitó a esta primera promoción por haber completado su formación. Además, animó a la juventud egabrense a continuar ampliando sus conocimientos y a configurar un currículo que les permita afrontar con mayores oportunidades su futuro profesional.

El curso de Monitor Deportivo en Cabra se incorpora así a las acciones dirigidas a la formación de los jóvenes del municipio desde la Casa de la Juventud, dentro de la citada red de municipios y mediante la plataforma ‘Fórmate’.