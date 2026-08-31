El Ayuntamiento eleva a 250.000 euros las ayudas a pymes y amplía el apoyo al alquiler de locales

El Ayuntamiento de Cabra incrementa un 25% la dotación del Plan Local de Ayuda a Pymes 2026, que contará con 250.000 euros y cuatro líneas dirigidas a nuevas empresas, determinados colectivos emprendedores, contratación y alquiler de establecimientos. La previsión municipal es atender alrededor de 145 actuaciones.

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado el Plan Local de Ayuda a Pymes 2026, una convocatoria dotada con 250.000 euros, lo que supone 50.000 euros más que en la edición de 2025 y un incremento presupuestario del 25%. El programa mantiene cuatro líneas de ayuda destinadas a autónomos, personas emprendedoras y pequeñas empresas, así como a la creación de empleo y al mantenimiento de locales de negocio en el municipio.

La convocatoria ha sido dada a conocer por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada de Desarrollo Local, Formación para el Empleo y Comercio, Antonia García. Según la información difundida por el Ayuntamiento, las modificaciones respecto al ejercicio anterior afectan tanto a la dotación global del programa como a las cantidades destinadas a tres de sus cuatro líneas.

“Este año damos un paso importante incrementando un 25% la dotación de este programa respecto a 2025”, ha señalado Priego, quien ha explicado que el plan conserva sus cuatro apartados de actuación, “reforzando las partidas consignadas en tres de ellas y aumentando las cuantías individuales correspondientes a las dos primeras”.

El plazo de solicitud llegará hasta el 5 de octubre

El periodo para presentar solicitudes comenzará el día posterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP) y finalizará el 5 de octubre.

De acuerdo con la nota municipal, la elección de estas fechas tiene en cuenta el periodo vacacional y la celebración de la Real Feria y Fiestas de Cabra. El objetivo señalado por el Ayuntamiento es facilitar que las personas y empresas interesadas puedan participar en la convocatoria.

Las cuatro líneas que integran el Plan Local de Ayuda a Pymes 2026 presentan características diferentes en función del tipo de actividad o gasto que pretenden respaldar.

45.000 euros para empresas de nueva creación

La primera línea está destinada a empresas de nueva creación y dispone de una partida de 45.000 euros, frente a los 40.000 euros consignados en 2025. El aumento es, por tanto, de 5.000 euros, equivalente a un 12,5%.

También cambia la cuantía que puede recibir cada beneficiario. La ayuda individual pasa de los 1.200 euros del año anterior a 1.500 euros en 2026, un incremento del 25%. Las estimaciones recogidas en la convocatoria sitúan en aproximadamente 30 los nuevos autónomos y empresas que podrían beneficiarse de este apartado.

La segunda línea está orientada al emprendimiento entre jóvenes menores de 35 años y mujeres mayores de 45 años. Su presupuesto también alcanza los 45.000 euros, 5.000 más que en el ejercicio anterior, y la ayuda individual aumenta igualmente desde los 1.200 hasta los 1.500 euros.

En este caso, la previsión municipal es respaldar mediante esta modalidad a alrededor de 30 personas emprendedoras.

Para acceder a estas dos primeras líneas será necesario acreditar los gastos relacionados con el inicio de la actividad mediante las correspondientes facturas. Estas deberán haber sido abonadas por transferencia bancaria. Según especifica la información municipal, esta fórmula pretende evitar incompatibilidades con otras ayudas destinadas a la misma finalidad.

Ayudas a la contratación y ampliación de jornada

La tercera línea del Plan Local de Ayuda a Pymes mantiene una dotación de 20.000 euros y se dirige a incentivar tanto la contratación como la ampliación de jornada laboral.

La cuantía prevista alcanza los 1.500 euros por cada contrato a tiempo completo. Esa cantidad puede elevarse hasta los 2.000 euros cuando la persona contratada traslade su residencia a Cabra.

La convocatoria contempla asimismo ayudas para las ampliaciones de jornada hasta tiempo completo. En estos casos, las cantidades serán de 1.000 euros o 1.200 euros, dependiendo de si la persona trabajadora fija también su domicilio en el municipio.

El Ayuntamiento calcula que esta tercera línea permitirá apoyar alrededor de 15 contratos.

La partida para el alquiler de locales sube a 140.000 euros

El principal incremento presupuestario entre las cuatro modalidades se concentra en la línea destinada al alquiler de locales de negocio. Este apartado pasa de disponer de 100.000 euros en 2025 a 140.000 euros en 2026.

La diferencia es de 40.000 euros, lo que representa un incremento del 40% respecto a la convocatoria anterior.

La ayuda prevista será de 2.000 euros por beneficiario y podrán solicitarla autónomos y pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio fiscal en Cabra y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre las condiciones recogidas se encuentra disponer de una antigüedad mínima de 12 meses en el contrato de alquiler, estar al corriente de los correspondientes pagos y asumir el compromiso de mantener la actividad durante otros 12 meses.

Con esta dotación, la previsión municipal es respaldar aproximadamente a 70 locales de negocio de Cabra.

Unas 145 actuaciones entre las cuatro líneas

La suma de las estimaciones realizadas para cada modalidad sitúa en torno a 145 las actuaciones que podrían recibir apoyo a través del Plan Local de Ayuda a Pymes 2026. En ese cálculo se incluyen nuevos negocios, iniciativas emprendedoras, contratos de trabajo y establecimientos comerciales.

“El Ayuntamiento renueva así un año más su esfuerzo económico y su línea constante de colaboración con el comercio y el tejido empresarial egabrense, sectores que constituyen un motor fundamental para el crecimiento, el empleo y el desarrollo de la ciudad”, ha declarado el alcalde durante la presentación del programa.

Priego también ha resumido el planteamiento de las distintas líneas señalando que “queremos apoyar a quien empieza, pero también a quien ya está, ayudando a fomentar el emprendimiento, crear empleo, mantener nuestros negocios y contribuir a fijar población”.

La convocatoria combina, de este modo, ayudas para el comienzo de nuevas actividades con incentivos dirigidos a establecimientos que ya se encuentran en funcionamiento. De los 250.000 euros del presupuesto total, 90.000 se reparten entre las dos líneas relacionadas con nuevas empresas y colectivos emprendedores; otros 20.000 euros se reservan para contratación y ampliaciones de jornada, mientras que los 140.000 euros restantes corresponden a las ayudas para el alquiler de locales. Estas cantidades se desprenden de la distribución recogida en la propia convocatoria municipal.

El aumento de la dotación respecto a 2025 se concentra especialmente en el alquiler de establecimientos, que recibe 40.000 de los 50.000 euros adicionales incorporados este año. Las dos primeras líneas aumentan en 5.000 euros cada una, mientras que la dedicada a contratación mantiene los 20.000 euros.

El alcalde ha cerrado la presentación incidiendo en ese incremento presupuestario: “Este año ponemos 50.000 euros más para nuestro tejido empresarial porque cuando a nuestras empresas les va bien, Cabra crece”.

Con la convocatoria de 2026, el Plan Local de Ayuda a Pymes de Cabra alcanza así los 250.000 euros y mantiene cuatro vías diferenciadas de acceso. Las personas y empresas interesadas podrán tramitar sus solicitudes desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOP de Córdoba y hasta el próximo 5 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido por el Ayuntamiento.