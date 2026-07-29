El ayuntamiento destinará más de 177.000 euros del programa ‘Diputación Invierte 2026’ a la contratación de diez personas desempleadas

La subvención provincial, que asciende a 301.575 euros, permitirá financiar contratos de seis meses y ejecutar una nueva actuación de mejora urbana en la Urbanización Pedro Garfias

El Ayuntamiento de Cabra recibirá una subvención de 301.575 euros dentro del Programa Provincial ‘Diputación Invierte 2026’, impulsado por la Diputación de Córdoba. Según ha informado el Consistorio, la financiación permitirá desarrollar dos líneas de actuación: la contratación de diez personas desempleadas durante seis meses y la ejecución de una nueva intervención de mejora urbana en la Urbanización Pedro Garfias.

Del importe total concedido, 177.627 euros se destinarán a la contratación temporal de diez personas desempleadas, mientras que los 123.947,89 euros restantes financiarán una actuación urbanística en el barrio de Pedro Garfias. Ambas iniciativas forman parte de la subvención provincial concedida al Ayuntamiento dentro del programa de inversiones para entidades locales.

Los contratos previstos tendrán una duración de seis meses y se desarrollarán hasta el 30 de junio de 2027. Para cubrir estas plazas, el Ayuntamiento solicitará al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la selección de los perfiles necesarios. En concreto, la convocatoria contempla la incorporación de un oficial de obras, un peón de obras, dos peones de jardinería, un peón de aguas, un peón de electricidad, un sepulturero-enterrador y tres administrativos. El Consistorio señala que el acceso a estos puestos se realizará mediante convocatoria pública y conforme a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Además del capítulo destinado al empleo, la subvención permitirá acometer una nueva actuación en la Urbanización Pedro Garfias. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la inversión dará continuidad al proyecto de transformación integral que se viene desarrollando en esta zona de la ciudad durante los últimos años con el objetivo de modernizar infraestructuras y recuperar espacios públicos.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha señalado que “más de la mitad de esta subvención se destina directamente a generar oportunidades de empleo para personas desempleadas de nuestra ciudad, al tiempo que seguimos mejorando nuestros barrios con nuevas inversiones”. El regidor vincula así el reparto de los fondos provinciales tanto a las políticas municipales de empleo como a la ejecución de actuaciones urbanas.

En relación con la estrategia municipal en materia laboral, Priego ha afirmado que “la apuesta del equipo de Gobierno por el empleo continúa siendo una prioridad absoluta y vuelve a situarse en niveles históricos, gracias al aprovechamiento de todos los recursos que ponen a disposición de los ayuntamientos las distintas administraciones públicas”.

Durante su intervención, el alcalde enmarcó esta nueva ayuda dentro del conjunto de programas que el Ayuntamiento mantiene activos en materia de empleo y formación. Entre ellos citó el programa ‘Actívate Joven’, que contempla 20 contratos y una inversión superior a 356.000 euros; las tres nuevas Escuelas Taller, que permitirán la contratación de 45 alumnos trabajadores y personal técnico con una financiación superior al millón de euros; el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA); el Programa de Fomento de Empleo Estable, cuya financiación conjunta supera los dos millones de euros; y el programa ‘Diputación Contrata 2025’, recientemente finalizado.

Asimismo, el regidor destacó otras actuaciones municipales dirigidas al tejido empresarial local. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento destina durante el presente ejercicio más de 250.000 euros al apoyo de pequeñas y medianas empresas y ha aprobado una aportación extraordinaria de 25.000 euros para reforzar la colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA), cantidad que se suma a los convenios habituales que mantiene con esta entidad.

En palabras del alcalde, “el esfuerzo municipal para impulsar el desarrollo económico local” se completa con una estrategia orientada a fomentar el empleo y respaldar la actividad empresarial. Como conclusión, Priego manifestó que “nuestro objetivo es seguir reduciendo el desempleo, fomentar la creación de empresas, mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y aprovechar al máximo todas las oportunidades de financiación para generar riqueza y empleo en Cabra”.

La concesión de esta subvención provincial permitirá al Ayuntamiento combinar actuaciones de carácter social y urbano dentro del mismo programa de financiación. Por un lado, la contratación de diez personas desempleadas reforzará distintos servicios municipales durante un periodo de seis meses mediante perfiles vinculados a obras, mantenimiento, jardinería, electricidad, abastecimiento de agua, cementerio y administración. Por otro, la inversión destinada a la Urbanización Pedro Garfias dará continuidad a las actuaciones previstas para la mejora de este entorno urbano.

El programa ‘Diputación Invierte 2026’ se incorpora así a las diferentes líneas de financiación que el Ayuntamiento de Cabra mantiene activas para el desarrollo de proyectos relacionados con el empleo, la formación y la mejora de infraestructuras municipales, según la información trasladada por el propio Consistorio. La previsión es que las contrataciones se formalicen a través del Servicio Andaluz de Empleo y que las inversiones previstas permitan desarrollar tanto las actuaciones laborales como las urbanísticas contempladas en la subvención concedida.