El Ayuntamiento destina más de 70.000 euros a la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Ben Hafsun

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, la calle Ben Hafsun donde el Ayuntamiento ha invertido 70.644 euros en la renovación de la red de abastecimiento de agua potable, a través de un proyecto financiado con cargo al Programa para el Fomento del Empleo Agrario – PFEA-.

“Estamos en una zona de la ciudad en la que estamos volcando muchos recursos para solucionar los problemas que presentaba la red de aguas y que, por ende, llevaban tiempo afectando a los vecinos en algo tan fundamental como es el consumo domiciliario de este bien tan fundamental”, ha indicado el primer edil, quien ha destacado que esta actuación “ha consistido en la renovación de los servicios de abastecimiento mediante la sustitución general de la instalación de fontanería y ejecución de acometidas domiciliarias”.

En este sentido, Priego ha indicado que la actuación se ha desarrollado “bajo la línea de calzada que delimita con los bordillos del acerado, separada del resto de suministros, dejando así perdida y soterrada la red antigua” mediante la instalación de conductos de fundición dúctil “y las acometidas domiciliarias con sus correspondientes registros, así como bocas de riego e hidrantes en superficie”.

Por último, el máximo responsable municipal ha cifrado en 120 los jornales que se han generado con motivo de esta obra “que nos reafirma en la importancia de programas como el PFEA que, además de favorecer una renovación y mantenimiento de las infraestructuras urbanas, también nos permite crear carga de trabajo y empleo en la ciudad”, recordando que el Consistorio aporta el 28,5% (464.373 euros) de los 1,6 millones de euros a los que asciende la cuantía total de este plan que cuenta con la cofinanciación de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba.