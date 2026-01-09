El Ayuntamiento destaca la colaboración de la Diputación de Córdoba con Cabra en los presupuestos provinciales para 2026

El alcalde, Fernando Priego, junto a Sara Alguacil, delegada de Transformación Digital, Desarrollo Tecnológico y Juventud de la Diputación de Córdoba, han presentado esta mañana en Cabra las principales líneas del presupuesto de la Institución provincial para 2026, repasando igualmente las actuaciones financiadas por este ente en la ciudad durante el año 2025.

El primer edil egabrense ha subrayado que, gracias al apoyo del Gobierno provincial presidido por Salvador Fuentes, se han impulsado numerosas iniciativas en Cabra. “Como ya ocurrió en 2024, hemos contado con proyectos que han beneficiado directamente tanto al Ayuntamiento como al conjunto de vecinos”, ha manifestado Priego.

Entre las intervenciones más relevantes, el máximo responsable municipal ha destacado la finalización del sendero verde que conecta El Calvario con la Vía Verde, una actuación incluida en el programa electoral municipal y ejecutada con más de 500.000 euros procedentes de la Diputación. Asimismo, se está acometiendo actualmente la mejora del pavimento del Parque «Alcántara-Romero», gracias a una aportación superior a 150.000 euros.

Priego también ha hecho referencia al inicio de los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), respaldados por una subvención provincial de 190.000 euros, así como a la redacción del proyecto definitivo para rehabilitar el Molino del Duque, que cuenta con un respaldo económico superior a los 400.000 euros.

Otras intervenciones relevantes incluyen mejoras en accesos al Museo de Arte Popular en Gaena (143.000 euros) y actuaciones dentro del plan de aldeas en Huertas Bajas. Además, durante 2025 se han desarrollado programas como el «Diputación Invierte» (236.000 euros) o iniciativas específicas para fomentar el empleo local.

El primer edil ha puesto de relieve igualmente las ayudas recibidas para entidades culturales y sociales, apuntando que, por ejemplo, “La Casa de la Cultura se ha beneficiado este año con más de 10.000 euros para digitalizar fondos sonoros municipales”. También ha destacado las subvenciones excepcionales concedidas a instituciones como la Fundación «Aguilar y Eslava»; o hermandades locales.

Finalmente, Priego ha reconocido públicamente el papel fundamental desempeñado por la edil egabrense, Sara Alguacil, como «portavoz de Cabra ante la Diputación» lo que «nos permite trasladar muchas necesidades municipales que no podríamos cubrir sólo con recursos propios”.

Por su parte, Alguacil ha informado de que el borrador de los presupuestos para 2026 asciende a unos 385 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 14% respecto al ejercicio anterior. «Sumando los fondos gestionados por empresas públicas provinciales y otros organismos, el presupuesto consolidado supera los 522 millones de euros, lo que supone un aumento global de más del 21%», ha especificado la diputada.

Según Sara Alguacil, el nuevo presupuesto «prioriza la inversión en derechos sociales, destinando cerca de 120 millones de euros a programas para familias vulnerables, ayuda a domicilio y atención a mayores, lo que supone un aumento del 28% respecto al año anterior».

Además, ha destacado otros aspectos del proyecto presupuestario provincial como los 45 millones de euros en infraestructuras viarias, educativas y municipales, «incluyendo mejoras como la rehabilitación de colegios y actuaciones dentro del plan provincial de obras y servicios en Cabra durante 2025».

En el ámbito medioambiental, se ha incrementado hasta los 8,5 millones de euros el apartado de proyectos sostenibles y nuevas instalaciones de tratamiento de residuos; aumentan las partidas para vivienda social con más de 3 millones invertidos en 46 viviendas distribuidas entre varios municipios; y para deportes (4,5 millones), incluyendo ayudas específicas a clubes deportivos locales.

Por último, Alguacil ha subrayado «el apoyo continuado al tejido asociativo juvenil y cultural mediante subvenciones e iniciativas que fomentan la igualdad y la cooperación social», poniendo como ejemplo las ayudas otorgadas a asociaciones egabrenses y hermandades para restauración del patrimonio cofrade o la promoción de actividades culturales.