El Ayuntamiento de Fuente Palmera concede una subvención a su Asociación de Alzheimer de 13.500 €

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha concedido, a través de la firma del correspondiente convenio, una subvención a la Asociación Colonial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias «Purísima Concepción» de 13.500 euros.
Datos para la reflexión:
- Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Fuente Palmera: 10.714.217 €
- Número de habitantes del municipio de Fuente Palmera: 10.001
- Subvención a la Asociación de Alzheimer en 2025: 13.500 €
- Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Cabra: 26.226.264,60 €
- Número de habitantes del municipio de Cabra: 20.016.
- Subvención a la Asociación de Alzheimer en 2024: 2.327,17 €