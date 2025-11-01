El Ayuntamiento de Fuente Palmera concede una subvención a su Asociación de Alzheimer de 13.500 €

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha concedido, a través de la firma del correspondiente convenio, una subvención a la Asociación Colonial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias «Purísima Concepción» de 13.500 euros.

 

Datos para la reflexión:

  • Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Fuente Palmera: 10.714.217 €
  • Número de habitantes del municipio de Fuente Palmera: 10.001
  • Subvención a la Asociación de Alzheimer en 2025: 13.500 €

 

  • Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Cabra: 26.226.264,60 €
  • Número de habitantes del municipio de Cabra: 20.016.
  • Subvención a la Asociación de Alzheimer en 2024: 2.327,17 €

 

 

 

