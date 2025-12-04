El Ayuntamiento de Cabra ya cuenta con el avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables en la ciudad

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer este jueves el primer avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables, un documento urbanístico destinado a regular, ordenar y controlar la implantación de plantas de biometano y fotovoltaicas en el término municipal. Así lo ha anunciado el alcalde, Fernando Priego, quien ha comparecido junto al delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, para ofrecer información actualizada sobre el proceso y reafirmar el compromiso municipal con la transparencia y la participación ciudadana.

Priego ha subrayado que este Plan Especial “es la única herramienta urbanística viable para proteger a los vecinos ante la proliferación de proyectos de energías renovables, limitando y regulando su implantación para evitar cualquier perjuicio a la calidad de vida, al aire que respiramos o a nuestros recursos naturales”. El primer edil ha explicado que los municipios de todo el país, especialmente de Andalucía, están recibiendo un gran número de propuestas para este tipo de industrias, “y sólo a través de un Plan Especial podemos blindar legalmente el modelo de ciudad que queremos para las próximas décadas”.

El avance del documento fue encargado a una empresa externa especializada, Sur Ambiental XXI, cuyo borrador inicial se entregó al Ayuntamiento el pasado 5 de noviembre. Desde entonces, ha sido objeto de evaluación por parte del Departamento de Urbanismo y de los técnicos municipales. Según ha detallado el primer edil, tras ese análisis se decidió solicitar ajustes adicionales al equipo redactor “para reforzar aún más las garantías urbanísticas, ambientales y de protección del interés general”. El alcalde ha agradecido el trabajo desarrollado “en un tiempo récord” tanto por el equipo redactor como por el personal municipal.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha explicado que el avance incorporaba ya propuestas sobre distancias mínimas, porcentajes máximos de ocupación, el Documento Ambiental Estratégico (DAE) y la valoración de impacto en la salud. Sin embargo, a raíz de la reciente presentación de la versión preliminar del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), “que introduce directrices más restrictivas sobre implantación de energías renovables”, el Ayuntamiento ha decidido adaptar el borrador “para alinearlo con estos nuevos criterios”. Aunque el POTA se encuentra aún en exposición pública, “consideramos imprescindible incorporar desde ahora sus límites y directrices para garantizar la máxima protección del municipio”, ha declarado Vergillos.

Una vez incorporadas estas modificaciones, el Plan Especial será sometido a un proceso de información previa y exposición pública. El alcalde ha anunciado que la intención es publicar el avance durante el mes de diciembre, activando así un periodo mínimo de 30 días para aportar sugerencias y alegaciones. Este proceso incluirá también jornadas técnicas abiertas al público, reuniones con asociaciones, colectivos ciudadanos, consejos sectoriales y representantes políticos. “Queremos que las preocupaciones, dudas y aportaciones de todos los vecinos formen parte del documento desde su origen”, ha enfatizado Priego.

El Ayuntamiento ha habilitado, además, un nuevo espacio en la web municipal dedicado a preguntas frecuentes sobre energías renovables, así como el correo alcaldia@cabra.es para canalizar consultas. Priego ha recalcado que actualmente “no existe ningún proyecto autorizado en el Ayuntamiento, ni tramitación alguna que implique otorgamiento de licencias”, subrayando que sólo se han emitido Informes de Compatibilidad Urbanística -ICU-, como obliga la Ley, “sin que ello suponga permiso alguno para su implantación”.

Igualmente, el máximo responsable municipal ha anunciado que, una vez culminado el periodo de información pública, el Plan Especial será llevado a Pleno para su aprobación inicial y, acto seguido, decretará la suspensión temporal de licencias para instalaciones de energías renovables durante la tramitación del documento, hasta un máximo de dos años prorrogables un año más, tal y como marca la normativa. “Este Plan tendrá vocación de permanencia y establecerá con claridad qué queremos y qué no queremos en Cabra ya que, mientras el Plan lo prohíba, no podrán instalarse estas industrias, sea dentro de uno, dos, cinco o diez años”, ha puntualizado.

Priego ha concluido afirmando que “Cabra avanza hacia un marco normativo seguro, actualizado y plenamente alineado con las inquietudes ciudadanas y con la necesidad de planificar con rigor el futuro energético e industrial de la ciudad”, reiterando que el Ayuntamiento seguirá actuando “desde la legalidad, el diálogo y la defensa del interés general, alejándonos de confrontaciones estériles y garantizando la máxima transparencia en todo el proceso”.