El Ayuntamiento de Cabra respalda la puesta en marcha de la Escuela Taurina de la ciudad

La iniciativa, promovida por la Asociación Cultural ‘Egatauro’, permitirá formar a jóvenes en el ámbito de la tauromaquia y reforzar la proyección cultural de Cabra

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabra ha acogido la presentación oficial de la Escuela Taurina de Cabra, un nuevo proyecto formativo impulsado por la Asociación Cultural Taurina ‘Egatauro’ que tiene como objetivo ofrecer a jóvenes aficionados la oportunidad de iniciarse y formarse en el mundo de la tauromaquia.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto al presidente de la asociación y director artístico de la escuela, el matador de toros Javier de la Concha, así como la secretaria de la entidad, Toñi López, y otros miembros de la junta directiva.

Durante su intervención, el alcalde ha trasladado su felicitación y agradecimiento a los promotores de esta iniciativa, destacando que “hoy es un día importante para Cabra, porque damos comienzo a un proyecto ilusionante que viene a dar respuesta a jóvenes de nuestra ciudad y del entorno que sueñan con formarse en el mundo del toro”.

En este sentido, ha subrayado que la creación de esta escuela “facilita el camino a quienes desean aprender, formarse y aspirar a desarrollarse en una disciplina que forma parte de nuestro patrimonio cultural”.

Priego ha incidido en el compromiso de las administraciones públicas con la protección y promoción de la tauromaquia, recordando que “es un Bien de Interés Cultural que estamos obligados a conservar y difundir”. Asimismo, ha anunciado el respaldo institucional al proyecto, señalando que el Ayuntamiento ha impulsado la colaboración con la Diputación de Córdoba para que la escuela cuente con el apoyo necesario y “tenga el mismo trato que el resto de escuelas taurinas de la provincia”.

El alcalde ha puesto de relieve, además, la dimensión cultural, social y económica de la tauromaquia, afirmando que “el mundo del toro es mucho más que un espectáculo; abarca valores, tradición y cultura que debemos transmitir a las nuevas generaciones”, al tiempo que ha animado a la entidad promotora a desarrollar una actividad “abierta a la ciudadanía y con protagonismo en la vida cultural del municipio”.

Por su parte, desde la Asociación Cultural ‘Egatauro’, Toñi López ha destacado que la puesta en marcha de la escuela “es un día histórico para Cabra”, subrayando que el proyecto nace con el propósito de “crear una cantera propia donde los jóvenes puedan formarse con rigor, valores y las mejores herramientas posibles”.

En esta línea, ha explicado que la iniciativa pretende “reforzar el posicionamiento de Cabra como referente taurino en Andalucía, generando actividad cultural y económica en la ciudad”, además de convertirse en un espacio de convivencia intergeneracional en torno a una tradición común.

En su intervención, Javier de la Concha ha resaltado el carácter inédito de la iniciativa, afirmando que “por primera vez en la historia de la ciudad contamos con una escuela taurina”, fruto del “trabajo y la implicación de la asociación y con el respaldo de las instituciones”. El director artístico ha agradecido especialmente la confianza de las familias y ha puesto de manifiesto el papel de los alumnos, a quienes ha definido como “el corazón de este proyecto”.

La presentación ha concluido con una demostración práctica de toreo de salón en la Plaza de España por parte de los alumnos de esta Escuela, generando gran expectación entre el público.