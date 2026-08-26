El Ayuntamiento de Cabra renueva su convenio con ‘Acógenos’ para respaldar el cuidado y bienestar de los animales

El Ayuntamiento de Cabra mantiene su colaboración anual con la Asociación Protectora de Animales ‘Acógenos’, cuyo trabajo se centra en el cuidado y la atención de los animales en la ciudad. El alcalde, Fernando Priego, ha presidido el acto junto a la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, y el presidente de la entidad animalista, Antonio Montes.

El Ayuntamiento de Cabra ha renovado el convenio anual de colaboración que mantiene con la Asociación Protectora de Animales ‘Acógenos’, un acuerdo mediante el que el Consistorio respalda la labor que este colectivo desarrolla en la ciudad en relación con el cuidado, la atención y el bienestar de los animales.

La renovación del convenio se ha formalizado en un acto presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, quien ha estado acompañado por la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, y el presidente de la Asociación Protectora de Animales ‘Acógenos’, Antonio Montes. La presencia de representantes municipales y de la entidad animalista ha servido de marco para mantener la colaboración existente entre ambas partes.

Según la información facilitada, el acuerdo tiene carácter anual y permite al Ayuntamiento de Cabra reforzar su colaboración con ‘Acógenos’, asociación que desarrolla de forma diaria tareas relacionadas con el cuidado y la atención de los animales en el municipio. El convenio supone, por tanto, la continuidad del respaldo municipal al trabajo que viene realizando la protectora en favor del bienestar animal en Cabra.

La nota difundida sobre la renovación incide especialmente en la actividad que desarrolla la asociación y en la colaboración que presta el Consistorio. El objetivo señalado para este acuerdo es apoyar la labor de ‘Acógenos’ en el cuidado y atención de los animales, así como respaldar el trabajo diario que desarrolla el colectivo animalista dentro de la ciudad.

En la información proporcionada no se especifican otros detalles relacionados con el contenido del convenio, como su cuantía económica o posibles actuaciones concretas incluidas en el acuerdo. La comunicación municipal se limita a señalar su renovación anual y a destacar que, mediante este instrumento de colaboración, el Ayuntamiento mantiene su apoyo a la actividad desarrollada por la Asociación Protectora de Animales ‘Acógenos’.