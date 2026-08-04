El Ayuntamiento de Cabra renueva su colaboración con la Asociación Egabrense Contra el Cáncer en su 25º aniversario

El Ayuntamiento de Cabra ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Egabrense Contra el Cáncer con el objetivo de respaldar las actividades organizadas por este colectivo con motivo de su XXV aniversario fundacional. El acuerdo fue suscrito en un acto presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada de Sanidad, Rosi Lama, junto al presidente de la asociación, José Caballero.

Según la información facilitada en la nota de prensa, este convenio supone la continuidad de la colaboración institucional entre el Consistorio y una entidad que desarrolla desde hace veinticinco años una labor de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias. Asimismo, la asociación impulsa iniciativas centradas en la prevención, la sensibilización y la concienciación ciudadana sobre esta enfermedad.

El Ayuntamiento señala que, con la firma de este acuerdo, reafirma su compromiso con la Asociación Egabrense Contra el Cáncer y con el trabajo que esta organización viene desempeñando en el municipio. La colaboración tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las actividades conmemorativas del vigésimo quinto aniversario de la entidad y mantener el respaldo institucional a sus proyectos de carácter social y sanitario.