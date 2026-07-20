El Ayuntamiento de Cabra renueva su colaboración con la Asociación de Vecinos de Blas Infante para respaldar la convivencia vecinal

La firma de un nuevo convenio permitirá mantener el apoyo institucional a la tradicional convivencia anual organizada por el colectivo vecinal, con el objetivo de favorecer la participación y el encuentro entre los residentes.

El Ayuntamiento de Cabra ha renovado su colaboración con la Asociación de Vecinos de la Urbanización Blas Infante mediante la firma de un convenio que permitirá seguir respaldando la celebración de la tradicional convivencia vecinal anual de este barrio. El acuerdo refuerza la línea de cooperación entre la administración local y el tejido asociativo con el propósito de impulsar iniciativas que fomenten la participación ciudadana y la convivencia entre los residentes.

El acto de la firma ha estado presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama. En representación de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Blas Infante ha participado su presidente, Manuel Zafra, quien ha rubricado el convenio junto al máximo responsable municipal.

Según la información facilitada en la nota de prensa, el objetivo principal de este acuerdo es mantener el apoyo del Consistorio a la celebración de la convivencia vecinal anual, una actividad consolidada dentro del calendario de la urbanización y orientada a fortalecer las relaciones entre los vecinos. La colaboración institucional busca facilitar la organización de este encuentro y respaldar las iniciativas promovidas por la asociación vecinal.

El convenio también da continuidad al respaldo municipal a las propuestas impulsadas por este colectivo ciudadano. De acuerdo con la información difundida, la finalidad es favorecer la creación de espacios de encuentro, participación y convivencia entre los habitantes de esta zona de la ciudad, contribuyendo al desarrollo de actividades que promuevan la implicación vecinal y la cohesión social.

La colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos constituye una de las fórmulas habituales para el desarrollo de iniciativas de carácter comunitario. En este caso, el convenio firmado con la Asociación de Vecinos de la Urbanización Blas Infante permitirá mantener el apoyo institucional a una actividad que tiene como eje central la convivencia entre los residentes y la participación de la ciudadanía en la vida del barrio.

Con esta renovación, ambas entidades mantienen un marco de cooperación destinado a facilitar la organización de la convivencia anual y a continuar impulsando propuestas que favorezcan la interacción entre los vecinos de la urbanización. La información oficial subraya que el respaldo municipal se orienta a reforzar las iniciativas promovidas por el colectivo vecinal y a fomentar espacios que contribuyan a la participación y a la convivencia.