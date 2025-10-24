El Ayuntamiento de Cabra realiza mejoras en el Cementerio Municipal ‘San José’ con una inversión superior a los 129.000 euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, has visitado esta mañana junto a la delegada municipal de Cementerio e Infraestructuras, María José Romero, el Cementerio Municipal ‘San José’ para comprobar el estado de las distintas actuaciones de mejora ejecutadas a lo largo del último año, dentro de las labores que de manera continua lleva a cabo el Ayuntamiento para el mantenimiento, modernización y dignificación de este espacio de gran valor simbólico y patrimonial para la ciudadanía egabrense.

Las inversiones, que en su conjunto ascienden a 129.167 euros, han permitido acometer distintas mejoras tanto en materia de infraestructuras como de equipamiento y accesibilidad del recinto. Entre las principales actuaciones destaca la instalación de un nuevo horno incinerador de residuos, destinado a la destrucción de ataúdes y ropas, cuya inversión total asciende a 75.532 euros, así como la construcción de 48 nuevas bovedillas por un importe de 21.718 euros “que servirán para hacer posible el traspaso de otras 48 bovedillas en ruinas a las nuevas estructuras, con las correspondientes adaptaciones de mármol”, ha señalado Priego.

El equipamiento del cementerio se ha visto igualmente reforzado con la adquisición de 15 escaleras móviles de aluminio, ligeras y provistas de ruedas, plataforma de trabajo, peldaños anchos y barandas de protección, con una inversión de 19.999 euros. A ello se suma la colocación de nuevas barandas para la eliminación de barreras arquitectónicas (1.178 euros) y la instalación de un nuevo sistema de riego en la Rosaleda del Recuerdo, con un importe de 1.156 euros.

El máximo responsable municipal ha puesto de relieve el “compromiso del Ayuntamiento de Cabra con el cuidado y mantenimiento del Cementerio Municipal ‘San José’, un recinto en el que reposan nuestros antepasados y que merece todo el respeto y la atención de este equipo de Gobierno”. Priego ha subrayado que “estas actuaciones vienen a sumarse a las importantes inversiones realizadas en los últimos años en el camposanto egabrense, consolidando así una línea de trabajo constante para su conservación”.

En este sentido, el alcalde ha señalado que “todas estas mejoras estarán plenamente a disposición de las miles de personas que visitarán el cementerio en estas jornadas previas y durante la festividad de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, cuando honramos a aquellos seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros y vivimos su recuerdo de manera colectiva, en comunidad y con el más profundo respeto”.

Por último, Fernando Priego ha destacado que estas actuaciones “responden a una planificación continuada, orientada a garantizar unas instalaciones seguras, accesibles y cuidadas con el fin de ofrecer a las familias un entorno digno y en las mejores condiciones posibles”.