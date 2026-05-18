El Ayuntamiento de Cabra promueve hábitos saludables con motivo de la Semana Sin Humo

El programa se desarrollará del 19 al 31 de mayo con actividades dirigidas especialmente a la población joven

La delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama, ha presentado este mediodía la programación organizada con motivo de la Semana Sin Humo, una iniciativa que se desarrollará entre los días 19 y 31 de mayo y que incluirá acciones de sensibilización, prevención y formación dirigidas a toda la ciudadanía, con especial atención a la población juvenil.

En la comparecencia han participado la técnica de la Delegación de Sanidad, Carmen Agudo; el enfermero referente escolar del Centro de Salud ‘Matrona Antonia Mesa Fernández’, Francisco Miranda; la técnica del programa ‘Cabra Ciudad ante las Drogas’, Mercedes Palomeque; y el enfermero comunitario del Centro de Salud de Cabra, Manuel Cabezas.

Durante su intervención, Rosi Lama ha señalado que este año “hemos ampliado un poco más de una semana las actividades para tomar aire e inhalar vida, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública y la prevención desde edades tempranas”. Igualmente, la edil ha agradecido “el trabajo incansable de todas las personas que han hecho posible este programa”, poniendo de relieve la implicación de técnicos municipales y profesionales sanitarios “que realizan una labor esencial acompañando a las familias, a los centros educativos y a toda la ciudadanía”.

Asimismo, Lama ha destacado que la programación incluye “una batería de actividades dirigidas a toda la población y especialmente a nuestros jóvenes”, insistiendo en la importancia de seguir fomentando “una ciudad más sana y libre de humo”.

Por su parte, la técnica de la Delegación de Sanidad, Carmen Agudo, ha explicado que se trata de “un calendario de acciones transversales con el que queremos llegar a toda la población egabrense, desde los más jóvenes hasta nuestros mayores, promoviendo hábitos de vida saludables y entornos libres de adicciones”.

Entre las actividades previstas, Agudo ha destacado la instalación de un decálogo en el balcón del Ayuntamiento “como reflejo del compromiso firme de esta administración local con la salud pública”, así como la puesta en marcha de acciones informativas en la calle y en centros educativos.

En este sentido, Francisco Miranda ha alertado del incremento del consumo de vapeadores entre menores, señalando que “cada vez estamos haciendo estas charlas en cursos anteriores porque estamos viendo que el problema aparece en edades más tempranas”. Así, ha insistido en que “el vapeo no es vapor de agua ni algo inocuo, sino sustancias que dañan los pulmones y generan adicción”.

En la misma línea, Mercedes Palomeque ha explicado que este año se reforzará el trabajo preventivo sobre el consumo de cannabis entre alumnado de tercero y cuarto de ESO mediante la exposición itinerante ‘Cannabis: lo que hay que saber’. Según ha indicado, el objetivo es “desmitificar la idea de que el cannabis es una sustancia inocua por ser natural”.

Además, la responsable del programa ‘Cabra Ciudad ante las Drogas’ ha avanzado la puesta en marcha de un curso online dirigido a familias bajo el título ‘Crecer en familia’, concebido “como un espacio de reflexión y apoyo donde las familias puedan adquirir herramientas preventivas y compartir experiencias”.

Por último, Manuel Cabezas ha recordado que “el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte”, mostrando además su preocupación por el incremento del uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes. De este modo, también ha anunciado la puesta en marcha de cursos de deshabituación tabáquica desde el Centro de Salud de Cabra, así como la instalación de una mesa informativa el próximo 25 de mayo para ofrecer asesoramiento y recursos a las personas interesadas en dejar de fumar.

En cuanto a la programación, las actividades comenzarán con la exposición ‘Cannabis: lo que hay que saber’, dirigida al alumnado de ESO y ubicada en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Posteriormente se decorará el balcón del Ayuntamiento con un decálogo de sensibilización con motivo de la Semana Sin Humo.

El día 25 de mayo se instalará además una mesa informativa en el Centro de Salud de Cabra sobre los efectos del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos, dando inicio a distintas acciones educativas que se desarrollarán hasta el 31 de mayo en centros escolares, incluyendo el reparto de cuadernillos informativos para alumnado de primero de ESO y charlas preventivas sobre tabaco, vapeo y cachimbas.

La programación incluirá igualmente la actividad ‘Arte libre de humo’, dirigida a usuarios de la Fundación Andaluza para la Inserción Social de los Enfermos Mentales -FAISEM-, utilizando la expresión artística como herramienta terapéutica y de integración social.

Finalmente, entre el 8 de junio y el 10 de julio se celebrará el curso online ‘Crecer en familia’, dirigido a padres y madres de adolescentes y centrado en la prevención del consumo de cannabis y otras adicciones.