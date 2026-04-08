El Ayuntamiento de Cabra organiza una charla informativa sobre el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes

El Ayuntamiento de Cabra refuerza su compromiso con la integración social y la información accesible mediante la organización de una charla informativa sobre el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes. La iniciativa, promovida por el Área de Políticas Sociales, se celebrará el jueves 9 de abril en el Cinestudio Municipal, en horario de 19:00 a 21:00 horas, y está dirigida tanto a la población migrante como al conjunto de la ciudadanía.

Información clara para un proceso clave

El objetivo principal de esta sesión es ofrecer información rigurosa y comprensible sobre los procedimientos de regularización, así como sobre los derechos y recursos disponibles para las personas inmigrantes. La charla será impartida por Rafael Yébenes Almirón, responsable del servicio de asesoramiento jurídico a la población inmigrante, quien abordará los aspectos fundamentales de este proceso administrativo.

Desde el consistorio, se destaca la importancia de facilitar herramientas que permitan a las personas migrantes integrarse plenamente en la sociedad. En este sentido, la responsable del Área de Políticas Sociales, Encarnación Priego, ha señalado que esta actividad “forma parte de la línea de trabajo que venimos desarrollando para acompañar a las personas migrantes que desean establecerse en nuestra ciudad, facilitándoles información clara y herramientas que favorezcan su integración”.

Un enfoque inclusivo para toda la ciudadanía

La jornada no solo está pensada para personas inmigrantes, sino también para ciudadanos, empresas y entidades interesadas en la contratación de trabajadores extranjeros. Según Priego, el objetivo es que todos los sectores implicados puedan conocer “los procedimientos administrativos, los requisitos legales y los recursos sociales disponibles”, fomentando así una convivencia basada en la legalidad y la cohesión social.

Además, la edil ha subrayado la voluntad municipal de construir un entorno acogedor: “queremos ofrecer un entorno estable, acogedor y con todas las garantías a las personas que desean vivir con nosotros, asegurando que conozcan sus derechos, los recursos a los que pueden acceder y el respaldo que les ofrece el sistema público”.

Datos clave de la jornada informativa

Un paso hacia la cohesión social

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Cabra para favorecer la integración social y garantizar el acceso a la información. La difusión de conocimientos sobre derechos, recursos y procedimientos administrativos se presenta como una herramienta esencial para fortalecer la convivencia y evitar situaciones de vulnerabilidad.