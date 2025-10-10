El Ayuntamiento de Cabra mejora la red de saneamiento en la calle Rey Melchor con una inversión de 129.820 euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado esta mañana las obras ejecutadas en la calle Rey Melchor, una intervención que el Ayuntamiento ha llevado a cabo con una inversión de 129.820,02 euros con cargo al Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

El proyecto ha permitido renovar y redimensionar la canalización de saneamiento que recoge las aguas pluviales procedentes del Polígono Atalaya, evitando así los problemas de evacuación que se venían produciendo en la zona. “Con esta actuación damos una respuesta definitiva a una demanda vecinal histórica, solucionando los problemas que durante años venían afectando a propiedades colindantes a consecuencia de una red de evacuación insuficiente”, ha explicado el primer edil.

Hasta ahora, las aguas pluviales del Polígono Atalaya evacuaban por una tubería de propiedad privada, con diámetro insuficiente para el caudal que recibía, “lo que ocasionaba incidencias reiteradas en la zona”, ha explicado Priego, quien ha señalado que “se ha ejecutado una nueva canalización de saneamiento que reconduce estas aguas a través de la calle Rey Melchor hasta su acometida con la red de la estación de autobuses, recientemente reformada y preparada para esta conexión”.

Los trabajos han consistido en la creación de una canalización con las dimensiones y características técnicas necesarias para garantizar la correcta evacuación del caudal procedente del Polígono Atalaya, desde su desembocadura próxima al Centro Cívico de Belén hasta el pozo de registro ubicado en la intersección con la carretera CO-6211.

Priego ha destacado que esta obra “no sólo mejora de forma sustancial la red de saneamiento en esta zona de la ciudad, sino que también contribuye a la seguridad y bienestar de los vecinos”, subrayando además que “gracias al PFEA seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas mientras generamos empleo y oportunidades para los trabajadores del sector agrario” ya que, en total, la actuación ha contemplado 54.344,44 euros en concepto de mano de obra, lo que finalmente ha permitido generar un total de 318 jornales.