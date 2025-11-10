El Ayuntamiento de Cabra mejora la red de abastecimiento entre ‘La Atalaya’ y Fuente las Piedras con una inversión de 110.000 euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado este lunes junto a los delegados de Urbanismo, Alfonso Vergillos, y de Obras y Servicios, Carmen Cuevas, la nueva conexión de la red de abastecimiento de agua entre los depósitos municipales de ‘La Atalaya’, en el barrio de Belén, y la zona de Fuente las Piedras, una actuación promovida por el Ayuntamiento con un presupuesto total de 110.795 euros.

El proyecto, ejecutado por la empresa Construcciones Pavón S.A., ha consistido en la instalación de más de 430 metros de nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro, conectando ambos depósitos a lo largo del acerado derecho de la avenida Fuente de las Piedras, en dirección a Nueva Carteya. La intervención ha incluido también la colocación de válvulas de corte, registros y elementos auxiliares que optimizan la eficiencia, el mantenimiento y la seguridad de la red.

Durante la visita, el alcalde Fernando Priego ha subrayado “la gran mejora que los vecinos y propietarios de esta zona han experimentado en algo tan esencial como es el abastecimiento de agua, un recurso vital que debemos proteger y gestionar con responsabilidad ante el reto que supone la creciente escasez hídrica en nuestro territorio”.

El objetivo de esta actuación, como ha explicado el primer edil, ha sido reforzar el suministro de agua en la zona norte del municipio “garantizando un caudal constante y una presión adecuada para el consumo humano, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda se incrementa”.

En este sentido, Priego ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Cabra seguimos apostando de forma decidida por la modernización y eficiencia de las infraestructuras hidráulicas, conscientes de que la gestión del agua es un asunto prioritario para el presente y el futuro de la ciudad”.

Esta intervención se suma a otras actuaciones hidráulicas impulsadas por el Consistorio, como la estación de bombeo de la Barriada Virgen de la Sierra, con una inversión superior a 300.000 euros en colaboración con la Diputación de Córdoba, “o las innumerables obras de renovación y mejora ejecutadas en la red de esa zona de la ciudad y que, por fortuna, están sirviendo para solventar los problemas de abastecimiento que padecían los vecinos”, ha recordado Priego.

Asimismo, el alcalde ha avanzado que dentro del Plan de Actuación Integral -PAI- ‘Cabra Crece Contigo’, financiado con fondos europeos y que “ya tenemos aprobado de manera provisional con un montante superior a los 10,5 millones de euros”, se incluyen dos importantes proyectos hidráulicos para la ciudad, como son un nuevo depósito de agua de 1.600 metros cúbicos de capacidad en ‘La Atalaya’, que contará con una inversión de 909.744 euros, y la incorporación de sistemas y equipos de cloración en trece puntos estratégicos de la red municipal, con un presupuesto de 583.019 euros, “lo que permitirá reforzar la calidad del servicio y la seguridad sanitaria del suministro en todo el término municipal”.

Por último, Fernando Priego ha asegurado que “obras como estas nos reafirman en nuestro compromiso con la mejora de los servicios públicos esenciales y con una gestión sostenible de los recursos hídricos, avanzando hacia una red de abastecimiento moderna, eficiente y adaptada a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía”.