El Ayuntamiento de Cabra mejora el acceso a la ciudad por la antigua Carretera de Lucena con una inversión de 46.600 euros

Ya han culminado los trabajos de mejora del acceso a Cabra por la antigua Carretera de Lucena, conocida popularmente como ‘El Fondón’, tras una inversión total de 46.600 euros destinada a reforzar la seguridad vial y la iluminación de este entorno.

La intervención ha comprendido dos actuaciones principales, por un lado la instalación de nuevas luminarias, con un presupuesto de 30.000 euros de los cuales 20.000 euros han sido financiados por la Diputación de Córdoba para la ejecución de la obra civil y la habilitación de la línea eléctrica de alimentación de las farolas; y por otro, la reparación del hundimiento de la calzada en calle Tinte, que ha supuesto una inversión adicional de 16.074 euros.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos, subrayando que se trata de “una actuación muy necesaria, que responde a una demanda histórica de los vecinos y mejora notablemente la seguridad vial en una de las entradas más transitadas de nuestra ciudad”.

Priego ha explicado que esta intervención “ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento, y ha permitido dotar de iluminación un tramo que resultaba especialmente peligroso por su falta de visibilidad”. En este sentido, ha destacado que la actuación “refuerza la seguridad tanto para el tráfico como para los vecinos de esta zona de Cabra”.

El alcalde ha aprovechado la visita para anunciar nuevos proyectos que continuarán mejorando este entorno. En concreto, ha recordado que ya se ejecutó en 2021 una primera fase de mejora del acerado en la calle Tinte, con una inversión de 50.000 euros, y que próximamente se acometerán dos nuevas actuaciones enmarcadas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025, como son la segunda fase del acerado de la calle Tinte, con una inversión prevista de 99.267 euros, “ya aprobada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, y la primera fase de un nuevo acerado en la Carretera de Lucena, presupuestada en 89.443 euros, “que está pendiente de aprobación definitiva pero confiamos en que se resuelva de manera positiva”, ha apuntado el primer edil.

Con estas actuaciones “seguiremos invirtiendo en esta zona más de 190.000 euros durante los próximos meses, mejorando la vida de las personas que residen en este entorno y la imagen de una de las principales entradas a la ciudad”, ha afirmado Priego quien ha recordado, además, que esta zona de la ciudad “viene siendo objeto durante los últimos años de una transformación profunda gracias a proyectos de gran calado”, como la puesta en valor de la Muralla de la Villa, la Placeta ‘Don Manuel Osuna Bujalance’ o el Paseo Bajo de la Muralla que, en suma, “superan los seis millones de euros de inversión”.

Por último, el máximo responsable municipal ha avanzado que “seguiremos trabajando barrio a barrio y calle a calle para mejorar la seguridad, la accesibilidad y el embellecimiento urbano de Cabra”, resaltando que “estas obras ayudan a modernizar la ciudad y también generan empleo y oportunidades para las empresas locales, contribuyendo al desarrollo económico del municipio”.