El Ayuntamiento de Cabra invierte 40.722 euros en el mantenimiento de cauces fluviales urbanos durante el último año

Concluye la construcción de la nueva escollera del arroyo Chorrillo con el objetivo de proteger a todas las viviendas colindantes

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Infraestructuras, María José Romero, ha visitado la nueva escollera construida en el arroyo Chorrillo, en el tramo que discurre por la trasera de Villa Lourdes, una actuación que completa la tercera fase de protección en este entorno.

Con esta intervención, ya se encuentra protegida la totalidad de las viviendas que lindan con el arroyo Chorrillo. El presupuesto base de licitación de esta fase ascendió a 44.243 euros, si bien la actuación fue adjudicada a la empresa Construcciones Pavón por un importe de 24.898 euros.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que “con esta tercera fase culminamos una actuación fundamental para la seguridad de las viviendas de esta zona, garantizando una mayor estabilidad del cauce y reforzando la protección frente a episodios de lluvias intensas como ha quedado demostrado en las últimas semanas”. En concreto, se ha actuado a lo largo de 70 metros lineales “no sólo dotándolo de una escollera sino también reforzando la propia base del cauce”, ha explicado.

Además de esta escollera, el Ayuntamiento ha desarrollado trabajos de limpieza y desbroce en el mismo arroyo en una primera fase que abarcó una longitud de 380 metros, desde el puente de la calle Huelva hasta la calle Extramuros, con una inversión de 9.400 euros. Los trabajos consistieron en la retirada de residuos, desbroce de plantas invasoras y malas hierbas, así como la retirada de tierras de arrastre, troncos y ramas caídas. Las labores se realizaron mediante medios mecánicos —maquinaria giratoria y camiones— y medios humanos, incluyendo la carga, transporte y gestión de residuos en vertedero autorizado.

A estas actuaciones se suman otras intervenciones ejecutadas en distintos cauces y entornos fluviales del casco urbano. Ante la llegada del último tren de borrascas, el Ayuntamiento acometió limpiezas por importe de 3.062 euros en el puente de San Marcos, el arroyo Gorguera (tras el polideportivo), el arroyo de Villa Lourdes (a la altura de Neumáticos Tarifa) y en el entorno de la empresa Muñoz Vera.

Estos trabajos se centraron en “la limpieza de los ojos de puentes y entradas a bóvedas para evitar tapones por arrastre de vegetación o residuos que pudieran provocar desbordamientos con afección a calzadas y viviendas”, ha precisado Priego. Asimismo, durante el verano de 2025 se intervino en otra fase del arroyo Gorguera, desde la avenida Góngora hasta Villa Lourdes, por importe de 3.412 euros.

En total, el Ayuntamiento de Cabra ha invertido 40.772 euros en actuaciones de mantenimiento, limpieza y mejora de cauces urbanos durante el último año. Fernando Priego ha relacionado estos trabajos “con el buen comportamiento de las infraestructuras fluviales durante los últimos episodios de lluvias intensas”, afirmando que “el resultado de estas labores se ha podido comprobar en el reciente tren de borrascas, donde las infraestructuras fluviales han respondido adecuadamente y no se han producido desbordamientos ni incidencias graves en el casco urbano”.

El máximo responsable municipal ha subrayado, además, que “desde el Ayuntamiento realizamos un esfuerzo inversor continuo en el mantenimiento de aquellos cauces que son de nuestra competencia, porque la prevención es la mejor herramienta frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos”. En este sentido, ha añadido que “estas inversiones no siempre son visibles, pero son esenciales para garantizar la seguridad de las personas y proteger viviendas e infraestructuras”.

Fernando Priego ha enmarcado estas actuaciones dentro del compromiso municipal con la Barriada de Nuestra Señora de la Sierra, donde además se están ejecutando y programando nuevas inversiones en calles como Genil, Teniente Albornoz y Guadalquivir. “Desde el primer día dijimos que esta Barriada necesitaba una atención especial y hemos respondido con hechos”, ha afirmado, destacando que en este mandato se han invertido más de 1,5 millones de euros en mejoras de infraestructuras públicas en la zona. “Seguiremos comprometidos con este barrio, que es uno de los más poblados de nuestra ciudad y que merecía estas actuaciones”, ha concluido.