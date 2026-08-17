El Ayuntamiento de Cabra incorpora una nueva funcionaria de carrera a su plantilla municipal

La nueva profesional ocupará una plaza de auxiliar administrativo tras formalizar su toma de posesión en un acto presidido por la teniente de Alcaldía y alcaldesa accidental, Encarnación Priego.

El Ayuntamiento de Cabra ha incorporado a una nueva funcionaria de carrera a su plantilla municipal después de celebrarse este lunes el correspondiente acto de toma de posesión. La nueva profesional desempeñará sus funciones en una plaza de auxiliar administrativo, según la información difundida por el Consistorio egabrense.

El acto ha estado presidido por la teniente de Alcaldía y alcaldesa accidental de Cabra, Encarnación Priego, quien ha formalizado la incorporación de la trabajadora a la estructura administrativa municipal. La toma de posesión supone, de este modo, su entrada como funcionaria de carrera y su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento.

La información facilitada se limita a señalar que la nueva integrante de la plantilla municipal ocupará concretamente una plaza de auxiliar administrativo, sin aportar otros datos sobre la identidad de la funcionaria, el departamento en el que desarrollará su actividad o el proceso previo que ha conducido a su incorporación.

La incorporación se enmarca en la estructura de personal del Ayuntamiento de Cabra, que suma así una nueva profesional con la condición de funcionaria de carrera para desarrollar tareas correspondientes a la categoría de auxiliar administrativo.