El Ayuntamiento de Cabra incorpora una nueva actuación al PFEA 2026 para mejorar el entorno de la Casa Cuartel de la Guardia Civil

El Pleno aprueba por unanimidad la inclusión de un proyecto que reforzará la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana en la Avenida de Andalucía

El Ayuntamiento de Cabra ha aprobado por unanimidad la incorporación de una nueva actuación a la convocatoria 2026 del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), durante una sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada en la tarde de ayer, ante la proximidad del cierre del plazo de presentación de proyectos, previsto para este viernes.

La propuesta recibió el respaldo de los cuatro grupos políticos con representación municipal —PP, PSOE, UVEga y VOX—, permitiendo añadir a la relación de actuaciones previstas la remodelación de los accesos y zonas aledañas a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Cabra. Esta intervención no figuraba inicialmente en el listado de proyectos aprobado por el Pleno el pasado mes de mayo debido a un error en su inclusión.

La actuación se desarrollará en el entorno de la Avenida de Andalucía y contempla la adecuación y mejora de los accesos al acuartelamiento, así como la regeneración de las zonas anexas que actualmente presentan un estado de degradación. El objetivo es contribuir a mejorar la accesibilidad, incrementar la seguridad y reforzar la calidad urbana de este espacio de la ciudad.

La aprobación de este proyecto permite completar la relación de actuaciones que el Consistorio egabrense presentará al PFEA 2026, incorporando una intervención considerada relevante para la mejora de uno de los entornos urbanos vinculados a un servicio público esencial como es la Casa Cuartel de la Guardia Civil.

Además de la mejora funcional de los accesos, la actuación contempla la recuperación de espacios anexos degradados, favoreciendo una imagen más cuidada y accesible de esta zona de la ciudad. La intervención se enmarca dentro de la encomienda de gestión suscrita entre el Ayuntamiento de Cabra y el Ministerio del Interior para la ejecución de actuaciones en la Casa Cuartel de la Guardia Civil.

Con este acuerdo unánime, la Corporación municipal da un paso más en la planificación de las actuaciones que concurrirán a la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo Agrario de 2026, incorporando un proyecto que permitirá actuar sobre la accesibilidad, la seguridad y la regeneración urbana de un enclave estratégico de Cabra.