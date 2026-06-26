El Ayuntamiento de Cabra incorpora nueve funcionarios de carrera para reforzar distintos servicios municipales

La incorporación de técnicos, administrativos y auxiliares administrativos forma parte del proceso de consolidación de personal impulsado por el Consistorio durante el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de Cabra ha incorporado durante el primer semestre de 2026 a un total de nueve funcionarios de carrera con el objetivo de reforzar diferentes departamentos municipales y continuar con el proceso de consolidación de la plantilla. La medida se enmarca dentro de la estrategia de fortalecimiento de la estructura administrativa del Consistorio para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Las nuevas incorporaciones corresponden a tres técnicos de Administración General (TAG), tres administrativos y tres auxiliares administrativos, plazas que han sido cubiertas tras la celebración de los correspondientes procesos selectivos.

Durante la jornada de este jueves han tomado posesión tres administrativos y una auxiliar administrativa, incorporaciones que se suman a los tres técnicos de Administración General que formalizaron su entrada en la plantilla municipal la pasada semana. Asimismo, está previsto que en los próximos días se complete el proceso con la toma de posesión de otros dos auxiliares administrativos, alcanzando así las nueve plazas cubiertas en lo que va de año.

El acto de toma de posesión ha estado presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada de Recursos Humanos, Encarnación Priego. Durante el encuentro, el regidor dio la bienvenida a los nuevos funcionarios de carrera y les trasladó sus mejores deseos para esta nueva etapa profesional.

En su intervención, Fernando Priego destacó que algunos de los nuevos empleados públicos ya conocían el funcionamiento interno del Ayuntamiento por haber desempeñado anteriormente su labor en la administración municipal. En este sentido, señaló que «conocen ya muy bien esta casa porque han sido trabajadores de la misma durante muchos años y hoy consolidan definitivamente su puesto como funcionarios».

El alcalde subrayó también que estas incorporaciones permitirán reforzar distintas áreas del Ayuntamiento, al quedar los nuevos funcionarios adscritos a diferentes departamentos municipales. Según explicó, este refuerzo responde a la necesidad de seguir mejorando la capacidad de respuesta de la administración local ante las demandas de la ciudadanía.

En este contexto, Priego recordó que la función pública local tiene como finalidad principal «prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía», al tiempo que agradeció el trabajo realizado tanto por la Secretaría General del Ayuntamiento como por la Delegación de Recursos Humanos para culminar el proceso de cobertura de estas plazas.

Durante el acto institucional, el alcalde trasladó además su felicitación tanto a los nuevos funcionarios como a sus familias, destacando el inicio de una nueva etapa profesional vinculada al servicio público. «Basada en el servicio público, la responsabilidad y el compromiso con Cabra. Entre todos seguiremos trabajando por nuestra ciudad», afirmó antes del juramento o promesa y la posterior toma de posesión.

La incorporación de estos nueve funcionarios se integra en un proceso de refuerzo y consolidación de personal que el Ayuntamiento viene desarrollando con el objetivo de fortalecer la organización interna de la administración municipal y garantizar una mayor cobertura de los distintos servicios públicos.

El Consistorio prevé además dar continuidad a esta política de incorporación de personal durante el segundo semestre del año. Entre los próximos procesos anunciados figura la convocatoria de una plaza de arquitecto municipal y otra de técnico auxiliar de informática, con la finalidad de seguir reforzando la estructura administrativa y técnica del Ayuntamiento.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Cabra mantiene abierto el proceso de cobertura de plazas mediante procedimientos selectivos, orientados a completar la plantilla municipal y dotar a los diferentes departamentos de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de su actividad.