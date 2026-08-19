El Ayuntamiento de Cabra incorpora al equipo técnico de sus tres Escuelas Taller, que formarán a 45 jóvenes

Los programas se desarrollarán durante un año y estarán especializados en albañilería, energías renovables y montaje de instalaciones fotovoltaicas. La iniciativa supera el millón de euros y combinará formación teórica y práctica con contratación.

El Ayuntamiento de Cabra ha acogido la toma de posesión del director y de las dos administrativas que formarán parte del personal técnico de las tres nuevas Escuelas Taller previstas para desarrollarse durante el próximo año en la localidad. Estas incorporaciones suponen un nuevo paso en la puesta en marcha de unos programas centrados en la formación y el empleo juvenil.

Las tres Escuelas Taller permitirán formar y contratar durante un año a un total de 45 jóvenes egabrenses de entre 16 y 29 años. Los proyectos estarán distribuidos en tres programas formativos diferentes: dos de ellos estarán especializados en albañilería, mientras que el tercero se dedicará a las energías renovables y al montaje de instalaciones fotovoltaicas.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento de Cabra, la iniciativa movilizará más de un millón de euros y combinará formación teórica y práctica. El objetivo planteado es que el alumnado participante pueda obtener el correspondiente certificado de profesionalidad una vez desarrollado el proceso formativo.

La incorporación del director y de las dos administrativas permitirá contar con el personal técnico encargado de la gestión y el desarrollo de estos proyectos. Desde el Consistorio se ha dado la bienvenida a los nuevos profesionales y se ha destacado el papel que desempeñarán durante la ejecución de las tres Escuelas Taller.

La puesta en funcionamiento de las Escuelas Taller se plantea, por tanto, sobre una doble vertiente: la formación en especialidades concretas y la contratación de los jóvenes participantes durante un periodo de un año. En este caso, las áreas elegidas se concentran en la albañilería y en el ámbito de las energías renovables, incluyendo específicamente el montaje de instalaciones fotovoltaicas.

El Ayuntamiento también enmarca estos programas dentro de sus actuaciones relacionadas con la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral de la población joven del municipio. “Continuamos avanzando en nuestra apuesta por la formación, la cualificación profesional y la generación de nuevas oportunidades laborales para la juventud egabrense”, recoge la información municipal.

Con la toma de posesión de los tres integrantes del personal técnico se avanza en los preparativos para el desarrollo de los programas durante el próximo año. Cuando entren en funcionamiento, las tres Escuelas Taller reunirán a 45 participantes de entre 16 y 29 años, que recibirán formación teórica y práctica al mismo tiempo que estarán contratados durante el periodo establecido.

La actuación contará con una inversión superior al millón de euros y tendrá como finalidad formativa que los participantes puedan alcanzar el correspondiente certificado de profesionalidad en las especialidades incluidas en los proyectos.