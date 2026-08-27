El Ayuntamiento de Cabra incorpora al equipo docente para la puesta en marcha de tres nuevas Escuelas Taller

El Ayuntamiento de Cabra ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión del equipo de formadores que estará al frente de las tres nuevas Escuelas Taller que se desarrollarán en la localidad durante el próximo año. Con esta incorporación formal del personal docente, el consistorio da un paso determinante en la puesta en marcha de estos programas destinados a la formación y el empleo.

Esta iniciativa pública permitirá formar y contratar a un total de 45 jóvenes egabrenses, con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, a lo largo de un período de 12 meses. El proyecto cuenta con una consignación económica global que moviliza más de un millón de euros, destinados a cubrir tanto los costes formativos como las contrataciones del alumnado participante.

Especialización técnica y certificados profesionales

La oferta formativa de estas tres Escuelas Taller se ha estructurado en torno a dos áreas de especialización:

Albañilería: Dos de los programas previstos centrarán su actividad formativa en este sector tradicional de la construcción.

Energías renovables: El tercer programa estará dedicado de forma específica al montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.

El itinerario pedagógico diseñado para estas tres especialidades combinará contenidos teóricos con el desarrollo de prácticas de trabajo. Esta metodología mixta tiene como objetivo fundamental que los 45 jóvenes participantes puedan completar el ciclo de aprendizaje y obtener al finalizar el año el correspondiente certificado de profesionalidad en sus respectivas materias.

Con este trámite administrativo de toma de posesión por parte del profesorado, el municipio inicia la cuenta atrás para el comienzo de las clases y los trabajos prácticos previstos en cada una de las especialidades.