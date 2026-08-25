El Ayuntamiento de Cabra incorpora a un nuevo funcionario de carrera como auxiliar administrativo

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado el acto de toma de posesión de un nuevo profesional que pasa a formar parte de la plantilla municipal como funcionario de carrera, en una plaza de auxiliar administrativo. El acto ha estado presidido por la teniente de Alcaldía y alcaldesa accidental, Encarnación Priego.

La toma de posesión supone la incorporación del nuevo funcionario a la plantilla del Ayuntamiento de Cabra para desempeñar las funciones correspondientes a la plaza de auxiliar administrativo. La información difundida señala expresamente que se trata de un funcionario de carrera y concreta el puesto que ocupará dentro de la administración municipal.