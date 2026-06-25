El Ayuntamiento de Cabra incorpora 3,26 millones de euros del remanente para reforzar vivienda, empleo, obras y servicios públicos

La modificación presupuestaria destina fondos a vivienda, desarrollo económico, infraestructuras, seguridad, educación, parques, deportes y caminos rurales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cabra llevará al próximo Pleno municipal una modificación presupuestaria que permitirá incorporar 3.260.825 euros procedentes de los remanentes positivos de tesorería derivados de la liquidación del presupuesto municipal de 2025 al presupuesto del ejercicio 2026. La propuesta contempla una amplia distribución de recursos entre distintas áreas consideradas estratégicas para el municipio, con actuaciones dirigidas a vivienda, empleo, infraestructuras, seguridad, educación, parques y jardines, instalaciones deportivas, caminos rurales y colaboración con entidades locales.

El anuncio ha sido realizado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, quien ha explicado que esta incorporación presupuestaria responde al objetivo de destinar el ahorro generado por el Ayuntamiento a nuevas inversiones y a la mejora de servicios públicos para la ciudad.

Durante su comparecencia, el regidor ha señalado que esta modificación ha sido posible «gracias a la situación económica saneada del Ayuntamiento de Cabra, con cuentas equilibradas y remanentes positivos que permiten reforzar un presupuesto municipal ya de por sí inversor, cercano a los 30 millones de euros». Asimismo, ha afirmado que «tener un Ayuntamiento saneado y con las cuentas claras permite ahora aplicar estos recursos a políticas públicas de primera necesidad que mejoren la calidad de vida de los vecinos».

La distribución de los más de 3,2 millones de euros abarcará diferentes ámbitos de actuación. Según ha indicado el alcalde, se trata de recursos «muy bien repartidos, que van a llegar a todos los barrios, a muchos colectivos y a muchas familias».

Uno de los principales bloques de inversión corresponde a las políticas de vivienda, que recibirán 475.000 euros. De esta cantidad, 175.000 euros se destinarán al bloque de viviendas sociales actualmente en licitación y otros 300.000 euros se dedicarán a ayudas al alquiler para jóvenes. Priego ha destacado que se trata de «un montante histórico» para las políticas municipales de vivienda en Cabra, al que se suma la dotación ya prevista en el presupuesto municipal de 2026.

En el apartado de empleo y desarrollo económico se incorporarán 243.500 euros. Entre las actuaciones previstas figura el incremento de las ayudas destinadas a pequeñas y medianas empresas, cuya dotación alcanzará los 250.000 euros tras sumar 152.000 euros adicionales a la partida existente. Además, el Ayuntamiento contempla la firma de un convenio con AECA por importe de 25.000 euros para impulsar una estrategia de apoyo al comercio local mediante tarjetas bono, junto a una inversión de 50.000 euros para mejoras en polígonos industriales y otros 16.500 euros para la adecuación de una nave del Hotel de Empresas.

La mayor partida económica se concentra en el área de obras y servicios públicos, con una inversión de 855.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan un nuevo Plan de Asfalto dotado con 250.000 euros, una partida de 150.000 euros para reforzar las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), otros 175.000 euros destinados a la mejora de vías públicas, 45.000 euros para alumbrado, 175.000 euros para completar la iluminación de Pedroso y Llano del Moro y 60.000 euros para derribos pendientes. A ello se suman 90.000 euros para nuevas bombas de impulsión en el depósito de Fuente del Río, actuación incluida dentro de la estrategia municipal de mejora de las infraestructuras hidráulicas tras los episodios de sequía registrados en los últimos años.

La modificación presupuestaria también reserva 120.000 euros para actuaciones relacionadas con la seguridad y el tráfico. Estas inversiones incluyen la mejora de pasos de peatones, la sustitución de la pilona reguladora del tráfico de la calle Santa Rosalía, la adquisición de un nuevo vehículo para la Policía Local y mejoras en el vestuario policial.

En materia educativa, el Ayuntamiento destinará 200.000 euros a una nueva edición del plan «Mejoramos tu Cole», que afronta su segundo año consecutivo, además de 7.650 euros para la sustitución de ventanas en el Conservatorio Elemental de Música, alcanzando una inversión conjunta de 207.650 euros.

Los parques y jardines recibirán una inversión de 450.000 euros. Entre las actuaciones previstas figuran un plan especial para la mejora de los jardines del PAU-R2, la reforma de los aseos del Paseo, mejoras en el Parque Infantil de Tráfico, actuaciones en los jardines de la Ciudad de los Niños, el Tren del Aceite y la construcción de un nuevo parque infantil en la avenida Santa Teresa de Jornet.

Por su parte, las instalaciones deportivas contarán con una inversión de 168.000 euros destinada a la iluminación del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva, la sustitución del suelo de la Pista de Barrio II, la renovación del césped de la pista de fútbol sala del PAU-R2 y el refuerzo de ayudas a entidades deportivas.

La propuesta presupuestaria incorpora además 125.000 euros para caminos rurales, incluyendo una aportación de 80.000 euros para la mejora integral del Camino del Término junto a la Diputación y los ayuntamientos de Castro del Río y Montilla. También se contemplan 75.000 euros para recuperar las ayudas a la maternidad con carácter retroactivo desde la finalización de la anterior convocatoria, 35.000 euros para actividades culturales, un convenio de 70.000 euros con la Asociación Cabalgata de Reyes Magos para un proyecto que anunciará la propia entidad y una partida de 100.000 euros destinada a la parroquia de Santo Domingo para la mejora del Llano.

En la presentación de la propuesta, Fernando Priego ha agradecido el trabajo de los servicios de Intervención y la predisposición de los grupos políticos. Además, ha manifestado que estas inversiones «generan empleo, dinamismo y desarrollo» y permiten que Cabra «siga creciendo entre todos».

La modificación presupuestaria deberá ser debatida y aprobada por el Pleno municipal para que las diferentes actuaciones previstas puedan incorporarse al presupuesto de 2026 y comenzar su ejecución en las distintas áreas contempladas.