El Ayuntamiento de Cabra impulsa una nueva fase para identificar mediante ADN los restos exhumados del Cementerio de San José

El Ayuntamiento remite al laboratorio 21 nuevas muestras óseas procedentes de las fosas 6, 7 y 8, junto a seis muestras de posibles familiares para avanzar en el proceso de identificación genética.

El Ayuntamiento de Cabra ha dado un nuevo paso en el proceso de identificación genética de los restos humanos recuperados durante las campañas de excavación desarrolladas en las fosas del denominado Cementerio Civil, ubicado en el Cementerio Municipal San José. La administración local ha remitido al laboratorio un total de 21 nuevas muestras óseas, correspondientes a personas exhumadas en las campañas arqueológicas realizadas durante los años 2023 y 2024 en las fosas número 6, 7 y 8. A estas se suman seis muestras de posibles familiares, una procedente de Cabra y cinco de Doña Mencía, que servirán para llevar a cabo los análisis comparativos de ADN necesarios para intentar establecer identificaciones.

Esta nueva actuación da continuidad al trabajo iniciado en los últimos años en torno a la recuperación e identificación de los restos localizados en el camposanto egabrense. Según la información facilitada por el Consistorio, en noviembre de 2022 ya se remitieron al laboratorio otras 16 muestras óseas correspondientes a las campañas de excavación desarrolladas en 2021 y 2022, además de las muestras biológicas aportadas por ocho familiares. Con este nuevo envío, el número acumulado de muestras óseas remitidas al laboratorio asciende a 37, ampliando así el material disponible para la realización de estudios genéticos.

El proceso de identificación genética constituye una de las fases más relevantes dentro de las actuaciones de exhumación, ya que permite comparar los perfiles genéticos obtenidos de los restos humanos con los aportados por posibles descendientes o familiares biológicos. No obstante, el propio Ayuntamiento recuerda que la obtención de una identificación positiva depende de diversos factores científicos, entre ellos el estado de conservación del ADN presente en los restos y la existencia de familiares con un vínculo biológico adecuado que puedan aportar muestras compatibles para el cotejo.

El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Cabra, Javier Fernández, ha subrayado la importancia de esta nueva fase del procedimiento, señalando que «se trata de una fase técnica imprescindible para intentar poner nombre a las personas exhumadas y ofrecer respuestas a sus posibles familiares, siempre desde el rigor científico, la prudencia y el máximo respeto».

Las campañas de excavación y exhumación desarrolladas en el Cementerio Civil se vienen realizando desde el año 2021. Estas actuaciones han contado con el respaldo económico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la participación de equipos especializados en arqueología y antropología forense. Asimismo, en estos trabajos también colabora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA), que participa en el desarrollo de las labores técnicas relacionadas con la recuperación de los restos.

En paralelo a las excavaciones, el proceso de identificación genética ha sido financiado con recursos propios del Ayuntamiento de Cabra y con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de su convocatoria de subvenciones en materia de Memoria Democrática. Esta financiación permite sufragar los análisis de laboratorio necesarios para avanzar en la posible identificación de las personas cuyos restos han sido recuperados durante las campañas arqueológicas.

Desde el Consistorio destacan que el procedimiento requiere la coordinación entre distintas administraciones públicas, especialistas en diferentes disciplinas científicas, asociaciones memorialistas y las propias familias interesadas en participar en el proceso. En este sentido, Javier Fernández ha afirmado que «la colaboración entre administraciones, profesionales especializados, asociaciones y familias está permitiendo mantener abierto un proceso complejo, que requiere tiempo y que depende tanto de la conservación del material genético como de la existencia de muestras familiares compatibles».

Los análisis que se desarrollarán en el laboratorio tienen como finalidad obtener los perfiles genéticos de los restos exhumados y compararlos con las muestras aportadas por posibles familiares. Este procedimiento científico constituye el paso previo indispensable para poder confirmar o descartar relaciones biológicas. Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que la obtención de resultados concluyentes no está garantizada en todos los casos, debido a las limitaciones inherentes al estado de conservación del material genético y a la disponibilidad de familiares que puedan participar en el estudio.

La administración local mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevas muestras biológicas de familiares de personas que pudieran encontrarse entre los restos exhumados. Para ello, las personas interesadas pueden dirigirse a la Delegación de Presidencia del Ayuntamiento de Cabra, donde recibirán información sobre el procedimiento y los requisitos necesarios para participar en el proceso de identificación genética. Esta vía pretende ampliar las posibilidades de cotejo conforme avancen los estudios científicos.

La iniciativa se enmarca en un proceso que combina investigación arqueológica, antropología forense y análisis genético con el objetivo de esclarecer la identidad de las personas exhumadas. La remisión de nuevas muestras supone una continuación de las actuaciones emprendidas desde 2021 y refleja la progresión de un procedimiento que, por su propia naturaleza, requiere tiempos prolongados y una metodología basada en criterios científicos.

El Ayuntamiento de Cabra ha reiterado su compromiso de seguir facilitando los recursos necesarios para que los trabajos puedan desarrollarse conforme avancen las distintas fases de investigación. En palabras del delegado de Presidencia, «vamos a continuar acompañando estos trabajos con responsabilidad institucional y respeto hacia todas las familias, facilitando los medios necesarios para que la investigación científica pueda avanzar y ofrecer, cuando sea posible, resultados concluyentes».

Con este nuevo envío de muestras al laboratorio, el proceso de identificación genética de los restos exhumados en el Cementerio Municipal San José entra en una nueva etapa centrada en el análisis comparativo de ADN, un paso considerado esencial para intentar avanzar en la identificación de las personas recuperadas durante las distintas campañas arqueológicas desarrolladas en las fosas del antiguo Cementerio Civil.