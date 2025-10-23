El Ayuntamiento de Cabra impulsa una campaña preventiva sobre el vapeo en los institutos de la ciudad

El Ayuntamiento de Cabra, a través del programa ‘Cabra, ciudad ante las drogas’ que promueve su Delegación de Salud, está llevando a cabo el taller ‘Nuevas formas de fumar’, una acción preventiva de la Fundación FAD Juventud que se imparte en los institutos de Secundaria ‘Aguilar y Eslava’ y ‘Alcalá Galiano’ de la ciudad, dirigida al alumnado de 1º y 2º de ESO. La iniciativa, que también tendrá continuidad el próximo mes de enero en el IES ‘Felipe Solís’, persigue abordar la prevención del uso de cigarrillos electrónicos, cachimbas y otros dispositivos relacionados con el tabaco entre adolescentes.

Impartido por la técnica de la FAD, Victoria Quintero, el taller ofrece recursos educativos y herramientas de reflexión al alumnado sobre los riesgos y la creciente normalización social de estas nuevas formas de consumo.

Según los últimos estudios, más de la mitad de los adolescentes españoles de entre 14 y 18 años ha probado el vapeo, y cerca del 30% de las familias permite su uso en casa, lo que pone de relieve la importancia de reforzar la sensibilización desde edades tempranas.

La actividad forma parte de la programación anual del programa ‘Cabra, ciudad ante las drogas’, en coordinación con la FAD y con la colaboración directa de los equipos docentes de los centros educativos participantes. La campaña promueve el trabajo conjunto entre profesionales, familias y alumnado, fomentando espacios de diálogo y aprendizaje compartido para prevenir el consumo de tabaco y de dispositivos alternativos entre la juventud egabrense.

Con esta acción el Ayuntamiento de Cabra reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los menores, aplicando metodologías participativas y basadas en la evidencia que permitan dar respuesta a los nuevos retos educativos y sociales que plantea la salud juvenil en la actualidad.