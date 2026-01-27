El Ayuntamiento de Cabra impulsa la segunda edición del programa ‘Mediadores en Acción’ en Secundaria

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha la segunda edición del programa ‘Mediadores en Acción’, una iniciativa dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que vuelve a desarrollarse en el IES ‘Aguilar y Eslava’ tras la experiencia piloto realizada el pasado curso. El programa se impulsa desde el ámbito municipal a través de ‘Cabra, Ciudad ante las Drogas’ y, en esta nueva edición, centra su intervención en estudiantes de 1º de ESO, una etapa educativa considerada clave por el proceso de transición que implica para el alumnado

La continuidad del programa responde a la valoración realizada tras su primera edición y a la propia petición del centro educativo, que ha solicitado volver a acoger esta experiencia. De este modo, el Ayuntamiento consolida una línea de trabajo que busca incidir en la convivencia escolar mediante la participación activa del alumnado y el desarrollo de habilidades sociales.

Una iniciativa municipal vinculada a la prevención y la convivencia escolar

‘Mediadores en Acción’ forma parte del programa ‘Cabra, Ciudad ante las Drogas’, desde el que se articulan distintas actuaciones de carácter preventivo en el ámbito educativo. En este contexto, la mediación escolar se plantea como una herramienta para abordar los conflictos cotidianos desde el diálogo, la escucha activa y la comunicación, evitando que pequeñas discrepancias deriven en problemas de mayor envergadura.

El desarrollo del programa en el IES ‘Aguilar y Eslava’ no es una novedad, ya que el centro fue escenario de la fase piloto durante el curso anterior. Aquella experiencia inicial permitió evaluar la metodología y el impacto del proyecto, sentando las bases para su continuidad en el tiempo. En esta segunda edición, el foco se sitúa en el alumnado que inicia la Educación Secundaria Obligatoria, un momento en el que, según se destaca en la nota, la adquisición de habilidades sociales resulta especialmente relevante.

El papel del alumnado como agente activo

Uno de los aspectos subrayados por el Ayuntamiento de Cabra es el protagonismo del alumnado dentro del programa. La delegada de Sanidad del consistorio egabrense, Rosi Lama, ha explicado que la decisión de repetir la experiencia se debe a la valoración positiva obtenida en la primera edición. “La repetición de esta experiencia ha venido motivada por la valoración positiva de la primera edición, en la que se ha comprobado cómo la implicación del alumnado como agente activo ha contribuido a mejorar el clima escolar, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad”, ha señalado Lama

Estas declaraciones ponen el acento en la participación directa de los estudiantes como mediadores, un enfoque que pretende fomentar su implicación en la resolución de conflictos y en la construcción de un entorno escolar más dialogante. La experiencia acumulada durante el curso anterior ha servido para reforzar esta línea de trabajo y para justificar su continuidad en el tiempo.

Educación emocional como eje del programa

Más allá de la mediación de conflictos, el programa ‘Mediadores en Acción’ incorpora un componente específico de educación emocional, considerado desde el ámbito municipal como un factor de protección frente a determinadas conductas de riesgo. En este sentido, la delegada de Sanidad ha destacado que ‘Cabra, Ciudad ante las Drogas’ mantiene “una firme apuesta por la educación emocional como factor de protección frente a las conductas de riesgo”

Según ha explicado Lama, el programa no se limita a ofrecer formación técnica en mediación, sino que aborda de manera más amplia aspectos relacionados con el desarrollo personal del alumnado. “El programa no se limita a formar al alumnado en mediación de conflictos, sino que profundiza en aspectos como el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la empatía y la comunicación asertiva”, ha afirmado la responsable municipal

Este enfoque integral sitúa el trabajo emocional como una herramienta transversal que acompaña a la mediación, reforzando la capacidad del alumnado para afrontar situaciones complejas tanto dentro como fuera del entorno escolar.

Prevención de conductas de riesgo desde el ámbito educativo

Desde el Ayuntamiento se incide en que el desarrollo de competencias emocionales y comunicativas contribuye a reforzar la resiliencia de los jóvenes ante distintos escenarios de riesgo. En palabras de la delegada de Sanidad, “dotar a los jóvenes de herramientas para comprender y regular sus emociones, así como para comunicarse de manera adecuada, favorece su resiliencia ante posibles situaciones de riesgo, incluido el consumo de sustancias”

Estas declaraciones enmarcan el programa dentro de una estrategia preventiva más amplia, en la que la escuela se convierte en un espacio clave para el aprendizaje de habilidades que trascienden lo puramente académico. La mediación, la escucha activa y la resolución dialogada de conflictos se presentan así como recursos útiles para la vida cotidiana del alumnado.

Un recurso preventivo con continuidad en el centro educativo

La segunda edición de ‘Mediadores en Acción’ refuerza la colaboración entre el Ayuntamiento de Cabra y el IES ‘Aguilar y Eslava’, consolidando una experiencia que ha demostrado ser eficaz para favorecer la convivencia escolar. El hecho de que el propio centro haya solicitado la continuidad del programa pone de manifiesto el interés por mantener este tipo de iniciativas dentro de su dinámica educativa.

De este modo, el programa se configura como un recurso preventivo estable que aporta estrategias para gestionar los conflictos de forma dialogada, promoviendo un clima escolar basado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. La intervención con alumnado de 1º de ESO permite, además, actuar en un momento clave del proceso educativo, acompañando al estudiantado en su adaptación a una nueva etapa formativa.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Cabra continúa desarrollando acciones en el ámbito educativo vinculadas a la prevención y a la promoción de habilidades sociales y emocionales, en el marco de ‘Cabra, Ciudad ante las Drogas’, reforzando la mediación escolar como una herramienta al servicio de la convivencia y el bienestar del alumnado.