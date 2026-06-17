El Ayuntamiento de Cabra impulsa la empleabilidad con un ciclo gratuito de talleres sobre marca personal, currículum y búsqueda digital de empleo

El Ayuntamiento pone en marcha una formación práctica para mejorar las oportunidades laborales de personas en búsqueda activa de empleo

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha un nuevo ciclo de talleres gratuitos dirigido a mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o que desean reforzar sus competencias profesionales para acceder a nuevas oportunidades laborales. La iniciativa, presentada por la delegada de Políticas Sociales, Enca Priego, ofrecerá formación práctica centrada en aspectos cada vez más demandados por el mercado laboral actual, como la marca personal, la elaboración del currículum, la preparación de entrevistas de trabajo y el uso de herramientas digitales para la búsqueda de empleo.

Este programa se desarrollará desde la Unidad de Orientación Laboral del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra, en colaboración con CCOO Córdoba a través del programa ‘Destino Empleo’ y con financiación de la Diputación de Córdoba. El objetivo es proporcionar a los participantes recursos y conocimientos adaptados a las necesidades actuales del entorno laboral, caracterizado por una creciente competitividad y por la importancia de contar con habilidades personales y digitales que faciliten el acceso al empleo.

Durante la presentación de la iniciativa, Enca Priego destacó la importancia de ofrecer herramientas útiles a la ciudadanía para afrontar con mayores garantías los procesos de inserción laboral. Según explicó la responsable municipal, “el objetivo es ofrecer una formación práctica y adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral, en un contexto cada vez más competitivo y en el que adquieren especial importancia aspectos como la marca personal, la presentación de la trayectoria profesional, el dominio de herramientas digitales y la preparación de entrevistas de trabajo”.

La delegada también subrayó que el empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones para muchas familias y ciudadanos. En este sentido, afirmó que el empleo y su búsqueda activa constituyen “uno de los ámbitos que más preocupa y ocupa” al Ayuntamiento, motivo por el que el Área de Políticas Sociales mantiene su trabajo para poner a disposición de la población recursos, orientación y oportunidades que favorezcan la incorporación al mercado laboral y contribuyan al desarrollo profesional de los vecinos y vecinas de Cabra.

El ciclo formativo estará compuesto por cuatro talleres presenciales que se celebrarán en el Centro de Servicios Sociales, ubicado en la calle Priego, 28, en horario de 10.00 a 12.00 horas. Aunque cada sesión podrá realizarse de manera independiente, desde la organización se recomienda completar el itinerario completo para aprovechar una formación concebida como integral y complementaria.

La programación arrancará con el taller ‘Transforma tu potencial en oportunidades’, previsto para el 25 de junio. Esta primera sesión estará centrada en el autoconocimiento y en la construcción de una marca personal sólida y auténtica, elementos considerados fundamentales para diferenciarse en los procesos de selección.

Posteriormente, el 2 de julio tendrá lugar el taller ‘Elaboración de currículum profesional’, una actividad destinada a ayudar a los participantes a presentar sus competencias, experiencias y logros de una forma clara, atractiva y eficaz. Según explicó Priego, los asistentes “aprenderán a presentar sus competencias, experiencias y logros de una forma clara, atractiva y eficaz”.

La tercera sesión se celebrará el 9 de julio bajo el título ‘Rompe el guión’, enfocada en la preparación de entrevistas de trabajo. El objetivo será que los participantes afronten estos procesos con una mayor seguridad y capacidad comunicativa. En palabras de la delegada, este taller “pretende ayudar a las personas participantes a afrontar estos procesos con mayor seguridad, naturalidad y capacidad de comunicación”.

El programa concluirá el 18 de julio con el taller ‘Encuentra empleo en la era digital’, dedicado al conocimiento y utilización de los principales portales, recursos y herramientas online para la búsqueda de empleo, un ámbito que ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años.

La responsable de Políticas Sociales destacó además que esta formación “responde a la necesidad de acompañar a las personas en un proceso de búsqueda de empleo que exige cada vez más competencias personales, comunicativas y digitales”. Asimismo, señaló que los talleres “permitirán mejorar la manera en que cada participante identifica sus fortalezas, presenta su experiencia y se enfrenta a los distintos canales de acceso al empleo”.

Las plazas para participar en este ciclo de talleres son limitadas. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del código QR habilitado en los carteles informativos de la actividad. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cabra refuerza su apuesta por la orientación laboral y la mejora de las competencias profesionales como herramientas para facilitar el acceso al empleo y ampliar las oportunidades laborales de la ciudadanía.