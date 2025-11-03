El Ayuntamiento de Cabra habilita nuevas pistas de petanca en la Barriada Virgen de la Sierra con una inversión de 290.000 euros

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado las obras de un nuevo espacio verde en la Barriada Virgen de la Sierra, donde se han habilitado cuatro nuevas pistas de petanca homologadas y se ha acometido una mejora integral del entorno, con una inversión total de 289.604 euros financiada con cargo al Programa para el Fomento del Empleo Agrario -PFEA-, en su convocatoria de 2024.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado la zona junto al delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, y el delegado de Deportes, Francisco Casas, acompañado por miembros del Club de Petanca Ciudad de Cabra, a fin de conocer el resultado final de los trabajos. “Se trata de una inversión importante con la que el Ayuntamiento responde a una demanda histórica de los vecinos y este colectivo deportivo, mejorando la zona ajardinada y dotándola del equipamiento necesario para la práctica deportiva y la convivencia vecinal”.

El primer edil ha explicado que la actuación “ha supuesto una reforma completa del pavimento y de las zonas verdes, la instalación de tres nuevas pérgolas que proporcionan sombra en los meses de verano, así como la incorporación de mobiliario urbano y la construcción de cuatro pistas de petanca homologadas para competiciones de ámbito provincial o regional”.

Asimismo, Priego ha subrayado que “este deporte está en continuo crecimiento y Cabra necesitaba contar con un espacio adecuado, moderno y en condiciones para su práctica”, agradeciendo la implicación del Club de Petanca “por su colaboración, su paciencia durante las obras y por haber contribuido también a embellecer el entorno con trabajos propios de mejora y decoración”.

El alcalde ha recordado que “estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal de distribuir las inversiones por todos los barrios de Cabra, atendiendo las necesidades de cada zona y promoviendo la mejora de espacios de convivencia y práctica deportiva”.

Igualmente, ha señalado que “la semana pasada inauguramos la reforma integral de una calle en la zona del Parque Europa, y hoy estamos en este barrio, donde seguimos avanzando con actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos”, destacando que para la ejecución de estos trabajos se ha generado un total de 734 jornales para personas desempleadas del régimen especial agrario.

“Son obras que se hacen con cariño, pensando en su utilidad, y que cobran verdadero sentido cuando los vecinos las disfrutan y las hacen suyas”, ha concluido Priego, animando a los miembros del club “a seguir impulsando este deporte, que cada vez atrae a más personas y contribuye a fomentar hábitos saludables y convivencia entre generaciones”.