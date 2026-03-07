El Ayuntamiento de Cabra fija el 15 de junio como fecha límite para la limpieza y desbroce de solares en la ciudad

El Consistorio recuerda la obligación de mantener estas parcelas en adecuadas condiciones de salubridad y ornato público

El Ayuntamiento de Cabra ha establecido el 15 de junio como fecha límite para que las personas y entidades propietarias de solares y parcelas sin urbanizar del término municipal procedan a su limpieza y desbroce, en cumplimiento de las competencias municipales relativas al control de la conservación y mantenimiento de estos espacios.

A través de un bando informativo, el Consistorio recuerda que la acumulación de vegetación seca, brozas y residuos susceptibles de combustión en este tipo de parcelas puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente ante la llegada de los meses de mayor riesgo de incendios. Asimismo, estas situaciones pueden generar problemas de salubridad pública, al favorecer la proliferación de plagas de insectos y roedores.

Del mismo modo, se insta a las personas propietarias a adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la presencia de la conocida como ‘oruga de los prados’ en aquellos terrenos en los que se detecte su proliferación, con el objetivo de evitar molestias y posibles afecciones a las parcelas y viviendas colindantes.

El Ayuntamiento de Cabra recuerda que, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, los propietarios están obligados a mantener estos espacios limpios y en condiciones adecuadas durante todo el año, garantizando así la salubridad, seguridad y el adecuado ornato público de la ciudad.

La citada ordenanza contempla sanciones de hasta 1.500 euros en caso de incumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de los trabajos necesarios, previa audiencia a las personas interesadas, pudiendo llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa del propietario o la imposición de multas coercitivas en caso de no atender los requerimientos municipales.

Con esta medida, el Consistorio pretende reforzar la prevención de riesgos, mejorar la imagen urbana y garantizar la convivencia y la seguridad en los distintos barrios de la ciudad.