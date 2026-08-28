El Ayuntamiento de Cabra estrena dos Puntos Limpios de Proximidad para reciclar 13 tipos de residuos domésticos

Los nuevos módulos están situados junto al Mercado de Abastos y en la calle Párroco Ramírez Chamizo y permiten depositar desde pequeños electrodomésticos, pilas y bombillas hasta cápsulas de café, radiografías o cigarrillos electrónicos

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en servicio dos nuevos Puntos Limpios de Proximidad con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta separación de residuos domésticos de pequeño formato. Las nuevas instalaciones, ubicadas en dos puntos de la ciudad, permiten depositar hasta 13 tipos diferentes de residuos que requieren una recogida diferenciada.

La actuación forma parte del nuevo contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, gestionado por la empresa Grupo Paprec, y amplía los recursos disponibles en Cabra para la gestión de aquellos productos de uso cotidiano que, por sus características, no deben terminar en otros contenedores.

Uno de los nuevos Puntos Limpios de Proximidad se encuentra en el lateral del Mercado de Abastos, con acceso por la avenida de Portugal, mientras que el segundo está instalado en la calle Párroco Ramírez Chamizo, en la Barriada Virgen de la Sierra.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha visitado una de estas nuevas instalaciones coincidiendo con su puesta en servicio.

Dos nuevos puntos para acercar la separación de residuos a los vecinos

La principal característica de estos equipamientos es precisamente su proximidad. Según ha explicado el alcalde, los módulos “acercan a la ciudadanía un sistema sencillo para separar residuos domésticos de pequeñas dimensiones que requieren una recogida diferenciada”.

Los dos nuevos Puntos Limpios de Proximidad pretenden facilitar el depósito de productos habituales en los hogares que, por desconocimiento o por la ausencia de un lugar cercano en el que entregarlos, pueden acabar siendo depositados incorrectamente.

Fernando Priego ha incidido en esta cuestión al señalar que son residuos de uso habitual que “en muchas ocasiones, por desconocimiento o por no disponer de un punto cercano donde depositarlos, pueden terminar incorrectamente en otros contenedores”.

Frente a esta situación, el Ayuntamiento incorpora ahora dos localizaciones específicas destinadas a su recogida. Para el regidor egabrense, esta infraestructura “ofrece una alternativa accesible y próxima para facilitar su correcta separación y favorecer su posterior reciclaje”.

Los dos Puntos Limpios de Proximidad de Cabra

Ubicación Referencia indicada en la nota Función Mercado de Abastos Lateral del Mercado de Abastos, con acceso por la avenida de Portugal Recogida diferenciada de residuos domésticos de pequeño formato Barriada Virgen de la Sierra Calle Párroco Ramírez Chamizo Recogida diferenciada de residuos domésticos de pequeño formato

¿Qué residuos se pueden depositar en los nuevos Puntos Limpios de Cabra?

Los nuevos módulos permiten depositar 13 tipos de residuos domésticos. La relación facilitada por el Ayuntamiento incluye productos muy diferentes, desde material relacionado con equipos electrónicos hasta elementos de iluminación, pilas, cápsulas de café o soportes audiovisuales.

En concreto, los Puntos Limpios de Proximidad admiten los siguientes residuos:

Nº Residuo admitido 1 Cartuchos de tinta y tóner 2 Radiografías 3 Pequeños electrodomésticos 4 Lámparas de bajo consumo 5 Cargadores 6 Tubos fluorescentes 7 Sprays y aerosoles 8 Baterías de electrodomésticos 9 Cigarrillos electrónicos o vapers 10 Cápsulas de café 11 Pilas 12 DVD y CD 13 Bombillas

La variedad de residuos contemplada es uno de los elementos centrales de la medida. El sistema reúne en estas dos instalaciones una solución específica para productos domésticos de pequeñas dimensiones cuya correcta separación requiere una recogida diferenciada.

Así, una persona que necesite desprenderse de un cartucho de tinta, un cargador, una radiografía, una bombilla, una pila, un pequeño electrodoméstico o alguno de los restantes residuos incluidos en la relación municipal dispone ahora de estos dos puntos habilitados expresamente para ello.

Una actuación vinculada al nuevo contrato municipal de limpieza y residuos

La puesta en funcionamiento de los Puntos Limpios de Proximidad no se presenta como una actuación aislada. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Cabra, la iniciativa está incluida en el nuevo contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, cuya gestión corresponde a Grupo Paprec.

Además, las nuevas instalaciones se suman a otros recursos incorporados recientemente en diferentes lugares de la ciudad. En concreto, la nota municipal hace referencia a contenedores específicos de pilas, textil y aceite instalados en distintos puntos de Cabra.

De esta forma, los dos Puntos Limpios de Proximidad amplían los medios puestos a disposición de los vecinos para realizar una separación específica de distintos tipos de residuos.

“Cada vez ponemos más medios a disposición de nuestros vecinos, con nuevos recursos para mejorar, modernizar e impulsar la gestión de los residuos en Cabra”, ha afirmado Fernando Priego.

El alcalde ha relacionado igualmente la correcta separación de los residuos con la posibilidad de evitar que sean depositados en lugares que no corresponden y con la recuperación posterior de materiales.

En palabras del máximo responsable municipal, “cada residuo que separamos correctamente es un elemento que evitamos que termine donde no corresponde y una nueva oportunidad para recuperar materiales”.

El Ayuntamiento apela a la colaboración ciudadana

La puesta en marcha de los dos nuevos equipamientos viene acompañada también de un llamamiento municipal a los ciudadanos para que hagan un uso correcto de las instalaciones.

Fernando Priego ha señalado que los nuevos Puntos Limpios de Proximidad contribuyen a “seguir avanzando hacia una ciudad más limpia, más responsable y sostenible”.

La colaboración de los usuarios resulta, según el planteamiento expresado por el Ayuntamiento, un elemento necesario para garantizar el funcionamiento adecuado de estos recursos. El alcalde ha resumido este llamamiento asegurando que su correcto uso “es una responsabilidad compartida por todos”.

El mensaje municipal sitúa así a los nuevos puntos dentro de una estrategia de ampliación de medios disponibles para la gestión de residuos en Cabra, incorporando alternativas de proximidad para productos domésticos que necesitan una separación específica.

La existencia de dos ubicaciones —una junto al Mercado de Abastos y otra en la Barriada Virgen de la Sierra— busca precisamente acercar esta posibilidad a la población y reducir uno de los problemas identificados por el propio Ayuntamiento: que determinados residuos terminen en contenedores incorrectos por desconocimiento o por no disponer de un punto cercano en el que depositarlos.