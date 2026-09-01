El Ayuntamiento de Cabra eleva a 300.000 euros la partida para las ayudas al alquiler de vivienda dirigidas a jóvenes

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado una nueva edición del Plan Local de Ayudas al Alquiler de vivienda, una iniciativa municipal dirigida a la población comprendida entre los 16 y los 40 años de edad. En esta ocasión, la asignación presupuestaria destinada a la convocatoria se sitúa en 300.000 euros, lo que representa un incremento del 20% respecto a los 250.000 euros consignados en el ejercicio de 2025. Esta diferencia supone un aumento de 50.000 euros en los fondos públicos reservados para la financiación de los arrendamientos residenciales en la localidad.

La presentación del programa ha corrido a cargo del alcalde de la ciudad, Fernando Priego, quien ha detallado las condiciones técnicas, los requisitos de acceso y los mecanismos administrativos a través de los cuales se articulará el reparto de estas subvenciones a lo largo del presente periodo.

Importe de la subvención y límites por unidad de convivencia

Las bases reguladoras de esta convocatoria fijan un marco de cobertura financiera que alcanzará hasta el 75% del coste de las mensualidades de alquiler que resulten debidamente justificadas por los beneficiarios. La normativa municipal establece dos topes máximos de cuantía económica:

Límite mensual: Un máximo de 200 euros por mensualidad justificada. Límite anual: Un tope global de 2.400 euros por beneficiario al año.

Asimismo, las condiciones operativas determinan de forma expresa que únicamente se concederá una subvención por cada unidad de convivencia, de modo que el tope presupuestario por vivienda arrendada se mantendrá dentro del margen de los 2.400 euros anuales.

Líneas de actuación y requisitos de empadronamiento

El diseño de la convocatoria distingue dos modalidades o líneas de actuación independientes para acceder a la concesión de las ayudas:

Línea 1 (Nuevos residentes): Destinada a personas que, cumpliendo la totalidad de los requisitos de la convocatoria, formalicen su empadronamiento en el municipio de Cabra.

Línea 2 (Residentes previos): Dirigida a aquellas personas que ya consten como empadronadas en la ciudad con anterioridad a la fecha en que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba.

En ambas vías de tramitación se aplicará idéntico criterio porcentual y económico de cobertura (75% de la renta con el límite de 200 euros mensuales).

Procedimiento de solicitud y concesión de los fondos

Respecto al calendario y el proceso de tramitación, el regidor municipal ha precisado que el plazo de presentación de solicitudes no se encuentra abierto actualmente. El periodo hábil comenzará formalmente a partir del día siguiente a la publicación oficial del texto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba, momento desde el cual el plazo permanecerá abierto durante un total de 15 días hábiles.

El sistema administrativo fijado para la adjudicación de los fondos será el de concurrencia no competitiva. Bajo este formato, las ayudas se irán concediendo a todas aquellas personas que acrediten de forma completa el cumplimiento de las exigencias reguladoras, evaluándose y atendiéndose las peticiones en estricto orden de entrada en el registro general hasta que se alcance el agotamiento de la partida presupuestaria total de 300.000 euros.

Canales de formalización de la documentación

Las personas interesadas en acogerse a esta línea de subvenciones podrán obtener e iniciar los formularios normalizados requeridos a través de los siguientes canales institucionales:

Vía presencial: En las dependencias administrativas de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cabra, situadas en la calle Palomas, número 2.

Vía telemática: Mediante la descarga de los modelos normalizados en el sitio web institucional del Ayuntamiento ( www.cabra.eu ).

Vías de registro: Las solicitudes finalizadas podrán ser tramitadas mediante presentación directa en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la Sede Electrónica municipal o utilizando cualquiera de los mecanismos generales de registro recogidos en la legislación de procedimiento administrativo común.

Declaraciones institucionales sobre el programa

Durante el acto de presentación del Plan Local de Ayudas al Alquiler, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha valorado la evolución del programa y su ajuste presupuestario para la presente convocatoria: «El incremento hasta los 300.000 euros responde al enorme interés que este programa viene despertando entre la juventud egabrense y a nuestra voluntad de seguir ayudando a quienes quieren emanciparse, formar una familia o desarrollar su proyecto de vida en Cabra.»

El regidor ha hecho referencia también a la vinculación entre el acceso a la vivienda y la dinámica poblacional del municipio: «Facilitar el acceso a una vivienda también constituye una herramienta para atraer población, fijar a nuestros jóvenes al territorio y contribuir al crecimiento demográfico de la ciudad.»

En el marco de la política municipal en materia de suelo y vivienda, el primer edil situó la iniciativa como parte de un esquema de intervenciones más amplio desarrollado en los últimos ejercicios, destacando en dicho contexto «la puesta en marcha de la primera promoción de vivienda pública de la historia del Ayuntamiento de Cabra».

Sobre los condicionantes económicos de los jóvenes y la planificación local, Priego apuntó «estamos trabajando desde diferentes frentes porque sabemos que la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones y es determinante para poder construir un proyecto personal y familiar estable, consiguiendo a su vez que Cabra crezca.»

Al cierre de la comparecencia, el alcalde de la localidad ha expresado su reconocimiento al personal técnico de la administración municipal encargada del procedimiento: «Agradezco el importante trabajo que realiza el personal de la Delegación de Juventud para tramitar una convocatoria que moviliza cada año un volumen considerable de solicitudes.»

Dentro de este reconocimiento, el regidor incluyó también la gestión de la delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil, en el desarrollo operativo de un programa que calificó como «una de las principales líneas municipales de apoyo directo a nuestros jóvenes».

Contexto de la gestión municipal de la vivienda en Cabra

La elevación económica del Plan Local de Ayudas al Alquiler se suma a las medidas administrativas puestas en marcha en los últimos años por la corporación municipal para abordar la demanda de arrendamiento residencial por parte del sector de menor edad de la población. La dotación económica actual de 300.000 euros consolida un incremento continuado del gasto en esta partida frente a ejercicios previos, manteniéndose los criterios técnicos de evaluación administrativa por estricto orden de solicitud.

Toda la documentación técnica e información del procedimiento permanecerá accesible para la ciudadanía en las dependencias de la Delegación de Juventud de la calle Palomas y en el portal web institucional del Ayuntamiento de Cabra a la espera de la publicación del anuncio oficial en el Boletín Oficial de la Provincia para la apertura formal del plazo de 15 días hábiles.