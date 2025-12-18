El Ayuntamiento de Cabra destinará más de 50.000 euros a apoyar proyectos sociales, humanitarios y de cooperación en 2026

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento egabrense, Encarnación Priego, han presidido esta tarde el acto de entrega de subvenciones municipales a asociaciones y entidades que desarrollan su labor en los ámbitos del bienestar social, la acción humanitaria y la educación para la cooperación.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado que este acto “va más allá de la entrega de ayudas económicas, ya que queremos reconocer públicamente el compromiso, el trabajo constante y a la vocación de servicio que estas entidades demuestran cada día”, subrayando que Cabra “es uno de los municipios más sociales de España, situándose entre los diez primeros del país en inversión social, el primero en la provincia de Córdoba y el segundo de Andalucía”.

En total, el Consistorio destina 50.800 euros a esta convocatoria, gestionada directamente por la Delegación de Políticas Sociales, que se articula en tres líneas de subvenciones “con el objetivo de reforzar la atención a los colectivos más vulnerables, proyectar la solidaridad egabrense más allá de nuestras fronteras e impulsar valores de justicia, igualdad y cooperación”, ha asegurado Fernando Priego.

Igualmente, el alcalde ha puesto de relieve que estas entidades “complementan y refuerzan los servicios públicos, llegando muchas veces donde la administración no alcanza gracias al voluntariado y al altruismo, algo especialmente encomiable en los tiempos que vivimos”, destacando que estas ayudas representan “el apoyo de toda la ciudadanía de Cabra, a través de sus impuestos, a una labor imprescindible para el bienestar colectivo”.

El alcalde ha concluido agradeciendo “la profesionalidad, la cercanía y la capacidad de estas asociaciones para transformar recursos en resultados”, así como el trabajo del personal técnico de la Delegación de Políticas Sociales, reafirmando “el compromiso del Ayuntamiento de Cabra de seguir fortaleciendo la colaboración con el tejido social, porque invertir en solidaridad es invertir en futuro y en cohesión social”.

En el ámbito del bienestar social, se destinan 30.000 euros a asociaciones y entidades locales que desarrollan proyectos centrados en la atención sociosanitaria, la inclusión social y el apoyo a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Asociación Egabrense de Personas con Cefaleas ‘Subiendo Peldaños’, la Asociación ‘Cienporcinco Solidaridad’, la Asociación de Alzheimer Egabrense ‘ADAE’, la asociación ‘Borrando Diferencias’, Alcohólicos Liberados de Cabra ‘ALICA’, la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica ‘ACOFI’, la Asociación Egabrense Contra el Cáncer, la asociación ‘Entreculturas’, el Hogar Nuestra Señora de la Sierra-Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la Asociación ‘El Buen Samaritano’, la Asociación Egabrense de Fibromialgia y Dolor Crónico ‘ASEFIDOC’, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple ‘ACODEM’, la Fundación PROMI y la Asociación Pro Lactancia Materna ‘Vínculo Materno’.

Por otro lado, el Ayuntamiento destina 19.200 euros a proyectos de acción humanitaria y cooperación internacional a través de iniciativas como el programa de acogimiento de menores procedentes de Ucrania ‘Cigüeña y Navidad 2025’, impulsado por la Asociación Benéfica ‘Miguel Vacas’; el proyecto ‘Vacaciones en Paz’ y la caravana alimentaria y sanitaria de la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis ‘ACANSA’; la mejora del acceso a la educación secundaria inclusiva en Chokwé-Gaza, Mozambique, promovida por Manos Unidas; y el proyecto de empoderamiento económico de mujeres indígenas en Guatemala desarrollado por la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo.

Asimismo, el Consistorio destina 1.600 euros a un proyecto de educación para la cooperación, promovido por Manos Unidas, con el título «Cuenta valores: La amistad», consistente en la edición de 500 ejemplares de un libro de cuentos educativos.