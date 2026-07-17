El Ayuntamiento de Cabra destinará más de 200.000 euros a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar el tráfico y modernizar la Policía Local

El Ayuntamiento impulsará un paquete de inversiones para renovar equipamientos policiales, mejorar pasos de peatones, optimizar la regulación del tráfico y actuar en el Parque Infantil de Tráfico con cargo, principalmente, a los remanentes positivos de tesorería.

El Ayuntamiento de Cabra pondrá en marcha durante los próximos meses un nuevo paquete de inversiones destinado a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la regulación del tráfico y continuar con la modernización de los recursos técnicos y materiales de la Policía Local. El plan movilizará más de 200.000 euros, una cantidad que procederá principalmente de la incorporación al presupuesto municipal de los remanentes positivos de tesorería del ejercicio anterior, además de otras partidas recogidas en las cuentas de 2026.

El anuncio ha sido realizado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, y el jefe de la Policía Local, Ignacio Ávila, durante un acto celebrado en la Jefatura del cuerpo policial. Según la información facilitada, el objetivo del programa es atender distintas necesidades detectadas en la vía pública, renovar recursos policiales y mejorar espacios municipales vinculados a la educación vial.

Entre las actuaciones previstas figura una inversión de 25.000 euros para la mejora de pasos de peatones en distintos puntos de la red viaria local. A ello se sumarán 20.000 euros destinados a la renovación del sistema automático de regulación del tráfico de la calle Santa Rosalía, una infraestructura que, según el Ayuntamiento, resulta clave para ordenar el acceso de vehículos a esta zona comercial y garantizar un funcionamiento más eficiente de la circulación.

El apartado de renovación de medios policiales concentrará otra parte importante de la inversión. En concreto, el Consistorio destinará 50.000 euros a la adquisición de un nuevo vehículo para la Policía Local y 25.000 euros a la renovación del vestuario de la plantilla, con el propósito de actualizar los recursos materiales disponibles para el servicio.

Asimismo, el programa reserva 75.000 euros para ejecutar mejoras en el Parque Infantil de Tráfico, un espacio que el Ayuntamiento considera relevante para la formación y sensibilización de los escolares en materia de educación vial. Sobre esta actuación, el alcalde explicó que permitirá seguir “reforzando su función como espacio de formación y sensibilización en materia de seguridad vial para los escolares de la ciudad”.

Durante la presentación, Fernando Priego enmarcó este nuevo paquete de inversiones dentro de una estrategia de continuidad en materia de seguridad y modernización de los servicios municipales. En este sentido, afirmó que las medidas dan continuidad “al importante esfuerzo inversor que el Ayuntamiento viene realizando durante los últimos años para que Cabra sea una ciudad cada vez más segura, mejor preparada y con una Policía Local adaptada a las nuevas necesidades de la ciudadanía”.

El alcalde también recordó que esta inversión se suma a otras actuaciones desarrolladas en los últimos años, entre las que citó la incorporación de siete nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local, la mejora progresiva de la flota de vehículos y la adquisición de materiales y equipamientos adaptados a los actuales estándares de seguridad y capacidad operativa. Según indicó, estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo orientada a reforzar los recursos disponibles para el cuerpo policial.

En relación con la finalidad de las nuevas inversiones, Priego señaló que el Ayuntamiento pretende mejorar tanto los recursos humanos como los materiales del servicio. En sus palabras, “estamos reforzando tanto los recursos humanos como los medios materiales porque entendemos que la seguridad es un servicio público esencial”. Además, añadió que el objetivo es que los agentes “puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles y ofrecer una respuesta rápida, profesional y cercana ante las necesidades de nuestros vecinos”.

Otro de los aspectos destacados durante la comparecencia fue la evolución del sistema municipal de videovigilancia. El máximo responsable municipal señaló que la red de cámaras instalada en Cabra supera ya el centenar de unidades distribuidas por distintos puntos del municipio. A ello se unirá la creación, en la propia Jefatura de la Policía Local, de un centro de pantallas para la monitorización de estas cámaras, con el objetivo de facilitar el seguimiento en tiempo real de las imágenes captadas.

Sobre este proyecto tecnológico, el alcalde manifestó que “la tecnología nos permite mejorar la prevención, agilizar la respuesta ante incidencias y disponer de herramientas más eficaces para proteger los espacios públicos y reforzar la regulación del tráfico”, destacando el papel que estas herramientas pueden desempeñar en la gestión de la seguridad urbana y la movilidad.

El plan anunciado combina actuaciones sobre infraestructuras urbanas, renovación de equipamientos policiales y mejoras tecnológicas, además de inversiones destinadas a la educación vial. Según la información trasladada por el Ayuntamiento, la financiación procederá principalmente de los remanentes positivos de tesorería incorporados al presupuesto municipal, complementados con otras partidas ya contempladas en las cuentas de 2026.

La presentación concluyó con un reconocimiento del alcalde a la labor que desempeña la Policía Local de Cabra. Fernando Priego agradeció “la dedicación, profesionalidad y vocación de servicio” de los integrantes del cuerpo, subrayando su trabajo diario en favor de la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Asimismo, afirmó que “estas inversiones son también una forma de respaldar el trabajo de una plantilla que está siempre al servicio de la ciudad y que desempeña una función imprescindible para el bienestar y la calidad de vida de todos”.

Con este programa de inversiones, el Ayuntamiento de Cabra prevé desarrollar durante los próximos meses diversas actuaciones dirigidas a la mejora de la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico y la actualización de los recursos de la Policía Local, además de intervenir en espacios destinados a la educación vial. El conjunto de las medidas busca responder a necesidades detectadas en distintos ámbitos de la gestión municipal, según la información facilitada durante la presentación oficial.