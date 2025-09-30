El Ayuntamiento de Cabra destinará 80.000 euros a mejorar el sistema de saneamiento del Parque Deportivo ‘Heliodoro Martín’

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra ha celebrado este lunes sesión plenaria, de carácter ordinario correspondiente al mes de septiembre, que ha comenzado con la lectura de un manifiesto a cargo de la Asociación de Alzheimer Egabrense -ADAE-, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el día 21 de septiembre, en voz de su presidenta, Carmen Mangas.

Durante la sesión quedaron aprobadas varias modificaciones de crédito entre las que destacan los 80.000 euros que se destinarán a ejecutar el proyecto de conexión de aguas residuales de las piscinas del Parque Deportivo ‘Heliodoro Martín’ con los colectores del sistema de saneamiento de la red general.

“Hay proyectos muy importantes en los que todos coincidimos pero para materializarlos no sólo hace falta tener financiación, sino realizar los proyectos y todos los procedimientos previos para llevarlos a cabo”, ha señalado el alcalde Fernando Priego, quien ha indicado que “llevamos trabajando mucho tiempo en este asunto pero, hasta que no hemos encontrado la solución técnica más idónea y eficiente, no hemos podido ejecutarlo hasta este momento de ahí que vayamos a respaldarlo con esta importante dotación económica”.

Igualmente, también ha quedado aprobada por unanimidad la rotulación de la calle paralela a la calle Málaga, aún sin nomenclatura, con el nombre de ‘calle de la Amargura’, tal y como solicitaba la asociación de vecinos del barrio de Belén en homenaje a uno de los parajes más emblemáticos del monte de ‘La Atalaya’, muy cercano a este sector poblacional.

En el capítulo de mociones salieron adelante las dos presentadas por el grupo de UVEga sobre la creación de un sendero-mirador en el paraje de la Fuente del Río y el posible deslinde del descansadero-abrevadero de la ‘Fuente del Lobo’, así como otra del PSOE sobre una educación pública de calidad. Por el contrario, no obtuvieron el respaldo del plenario las dos propuestas planteadas por VOX relativas al arreglo del pavimento del Pabellón Municipal de Deportes y a la mejora de servicios en el Paraje de la Fuente las Piedras.

Por vía de urgencia también se ha dado luz verde a dos propuestas de Alcaldía sobre la ruta GR Subbeticana, solicitada por la Mancomunidad de la Subbética dentro del marco de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino -PSTD-, y un suplemento de crédito por valor de 27.000 euros para sustitución de pavimentos en la Ciudad de los Niños y mejora del utillaje y maquinaria en el Cementerio Municipal ‘San José’.

Otros puntos del orden del día que salieron adelante fueron un suplemento de crédito para dar respuesta al incremento salarial del 0,5% aprobado por el Consejo de Ministros para el personal de las administraciones públicas; la aprobación y pago de facturas a la empresa Prezero por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de basura; y la la modificación del Reglamento de Teletrabajo en el Ayuntamiento de Cabra.