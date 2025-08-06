El Ayuntamiento de Cabra destina más de 53.000 euros a subvenciones para colectivos sociales y de cooperación internacional

La delegada de Políticas Sociales y alcaldesa accidental, Enca Priego, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de la convocatoria 2025 del programa de ayudas que, anualmente, el Ayuntamiento de Cabra pone en marcha para apoyar proyectos promovidos por asociaciones y colectivos locales dedicados a los ámbitos del bienestar social y la cooperación internacional.

En esta ocasión, la dotación presupuestaria para estas subvenciones se amplía respecto al pasado ejercicio alcanzando los 53.200 euros “como muestra de nuestro compromiso firme con la cohesión social, con la solidaridad y con la cooperación”, ha señalado la responsable municipal, señalando que con este tipo de herramientas “queremos seguir fortaleciendo el trabajo de asociaciones locales y de organizaciones que día a día luchan por mejorar la vida de las personas más vulnerables y por construir una sociedad más solidaria”.

La convocatoria cuenta con tres líneas, como son las destinadas a asociaciones locales sin ánimo de lucro que desarrollan programas de interés social para nuestro municipio, dotada con 30.000 euros; una segunda dirigida a proyectos de cooperación internacional, a organizaciones no gubernamentales con sede o delegación en Cabra que trabajen en proyectos de acción humanitaria y cooperación para el desarrollo, con 19.200 euros de presupuesto; y la tercera, que cuenta con una partida de 4.000 euros, encaminada a apoyar proyectos de educación para la cooperación “que conciencien en aspectos como los derechos humanos, la paz, la justicia social, el medio ambiente o la igualdad”, ha indicado Priego, quien ha explicado que, en todos los casos, “las subvenciones podrán cubrir hasta el 80% del coste total de cada proyecto”.

Con este programa el Consistorio pretende “respaldar proyectos transformadores, sostenibles y con un impacto real en las personas, tanto en el ámbito local como global”, ha añadido la alcaldesa accidental, asegurando que “no estamos sólo ante una ayuda financiera, sino que en estas subvenciones también se transmite el reconocimiento del Ayuntamiento a un trabajo constante, silencioso y valiente que se realiza por muchas personas que dedican su tiempo a mejorar la vida de los demás”.

Por último, Enca Priego ha animado “a todas las asociaciones locales y de cooperación a que presenten sus proyectos”, apuntando que “tenemos como fecha límite el 28 de agosto”. Toda la información sobre las bases y la presentación de proyectos a esta convocatoria está disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabra.