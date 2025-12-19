El Ayuntamiento de Cabra destina más de 3,7 millones de euros a políticas de empleo durante 2025

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por los delegados municipales de Desarrollo Local y Hacienda, Toñi García y Felipe Calvo, ha comparecido esta mañana para realizar un balance de las políticas de empleo desarrolladas por el Ayuntamiento a lo largo del año 2025, un ejercicio en el que el Consistorio ha destinado más de 3,7 millones de euros a acciones de fomento del empleo, la formación y el desarrollo económico local.

“Estamos hablando de una apuesta decidida, clara y sostenida en el tiempo por el empleo como uno de los pilares fundamentales de nuestra acción de gobierno”, ha subrayado el alcalde, quien ha destacado que se trata de “una cifra histórica que nunca antes había alcanzado el Ayuntamiento de Cabra en esta materia”.

En este contexto, Fernando Priego ha anunciado la inminente puesta en marcha de una nueva convocatoria del Plan ‘Andalucía Activa’, el sexto programa de empleo impulsado a lo largo del año, fruto de la colaboración con otras administraciones y del esfuerzo económico municipal para ampliar su alcance. Este programa, promovido por la Junta de Andalucía y dirigido a menores de 30 años, permitirá la formalización de 20 contratos de seis meses de duración, con una inversión total cercana a los 360.000 euros, de los que el Ayuntamiento aportará 135.000 euros.

“No nos limitamos a gestionar estos programas, sino que hacemos un esfuerzo económico importante para llegar a más personas y generar más oportunidades”, ha señalado el primer edil. Los contratos abarcarán perfiles administrativos, técnicos y de oficios, y el acceso se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo, por lo que desde el Consistorio se ha animado a las personas interesadas a mantener actualizadas sus demandas.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que del total invertido -3.738.323 euros- a lo largo de 2025, más de 2,3 millones se han destinado a contrataciones directas de personas desempleadas, a lo que se suman 850.000 euros invertidos en dos escuelas taller que han beneficiado a 30 jóvenes, ayudas directas al tejido empresarial y comercial, subvenciones a fondo perdido a pymes por valor de 200.000 euros, inversiones en infraestructuras para el desarrollo económico como el Hotel de Empresas y la puesta en marcha del Centro de Desarrollo Universitario de Cabra en colaboración con la Universidad de Córdoba.

“Hemos querido actuar en todos los frentes: empleo, formación, apoyo a las empresas y transferencia de conocimiento, porque el desarrollo local es una política integral”, ha indicado Priego, subrayando que estas acciones tienen un reflejo directo en los datos de desempleo, con una reducción de 158 personas paradas en el último año y un descenso acumulado de 348 desempleados desde el inicio del mandato en 2023, situando a Cabra “en cifras que no se registraban desde hace dos décadas”.

En palabras del alcalde, “son datos positivos que no deben conformarnos, sino impulsarnos a seguir trabajando para que quien quiera trabajar en Cabra pueda hacerlo”, reafirmando el compromiso de que el empleo, junto a la vivienda, la protección social y la seguridad “seguirán siendo una prioridad absoluta para este Ayuntamiento”.