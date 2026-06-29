El Ayuntamiento de Cabra destina más de 32.000 euros a convenios con diez entidades deportivas para apoyar su actividad durante 2026

El Consistorio firma acuerdos nominativos con clubes y asociaciones deportivas de la localidad, dotados con 32.600 euros, para respaldar la organización de actividades y proyectos a lo largo del año.
El Ayuntamiento de Cabra ha formalizado la firma de una decena de convenios nominativos con diferentes entidades deportivas del municipio, una iniciativa dotada con un presupuesto total de 32.600 euros y contemplada en las cuentas municipales de 2026. Con esta línea de ayudas, el Consistorio pretende respaldar la organización de actividades y proyectos deportivos que se desarrollan durante todo el año por parte de los clubes y asociaciones beneficiarias.
El acto de firma ha estado presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado de Deportes, Francisco Casas, quienes han suscrito los acuerdos con los representantes de las distintas entidades deportivas incluidas en esta convocatoria.
La partida económica destinada a estos convenios nominativos asciende a 32.600 euros y figura consignada en el Presupuesto Municipal de 2026. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, estas ayudas tienen como finalidad apoyar el desarrollo de iniciativas deportivas impulsadas por el tejido asociativo local, contribuyendo a la continuidad de sus actividades y proyectos a lo largo del ejercicio.
Los convenios alcanzan a un total de diez entidades deportivas de la ciudad que desarrollan su actividad en diferentes disciplinas. En concreto, las ayudas beneficiarán a la Asociación Deportiva Grupo Tiñosa, la Peña Ciclista Egabrense, el Club Deportivo Cabra Running, el Club Deportivo Fútbol Base Egabrense, el Club Deportivo Running Series, el Club Deportivo Delphis, el Club Deportivo Egabrense, el Club Ciclista Challenge Subbética, el Club Deportivo Baloncesto Cabra y la Sociedad Deportiva de Cazadores.
La diversidad de entidades incluidas en esta línea de financiación refleja la presencia en Cabra de clubes vinculados a modalidades deportivas muy distintas, desde el atletismo o el ciclismo hasta el baloncesto, el fútbol base o las actividades desarrolladas por asociaciones deportivas especializadas. La concesión de estos convenios permitirá respaldar la programación anual que cada una de estas organizaciones desarrolla dentro del municipio.
Según recoge la información municipal, el objetivo de esta línea de ayudas es favorecer la organización de actividades y proyectos deportivos que promuevan la práctica del deporte entre la ciudadanía y contribuyan a mantener una oferta deportiva estable durante todo el año. La financiación municipal busca facilitar el trabajo que realizan las entidades deportivas locales mediante la colaboración institucional prevista en los convenios nominativos.
El Ayuntamiento señala que estas ayudas contribuirán al impulso de iniciativas destinadas a fomentar tanto la práctica deportiva como la participación ciudadana. En este sentido, la colaboración económica pretende servir de apoyo a la actividad que desarrollan los clubes y asociaciones deportivas en distintos ámbitos y categorías, reforzando la programación que llevan a cabo de forma habitual.
Además de la firma de los convenios, desde el Ayuntamiento de Cabra se ha trasladado un reconocimiento al trabajo que realizan las entidades deportivas del municipio. La institución municipal ha agradecido el compromiso de todas ellas por la labor que desempeñan de forma continuada en favor del deporte egabrense y por su implicación en la organización de actividades dirigidas a la ciudadanía.
Los convenios nominativos constituyen una fórmula de colaboración entre la administración local y las entidades deportivas que permite canalizar apoyo económico para el desarrollo de proyectos específicos previamente contemplados en el presupuesto municipal. En este caso, la cuantía total de 32.600 euros se distribuirá entre las diez entidades beneficiarias para respaldar la actividad que desarrollarán durante el año 2026.
Con la firma de estos acuerdos, el Ayuntamiento de Cabra mantiene su colaboración con el tejido deportivo local mediante una línea de ayudas destinada a apoyar la organización de iniciativas deportivas, impulsar la participación ciudadana y favorecer la continuidad de la actividad que desarrollan los clubes y asociaciones del municipio a lo largo del año.
Totalmente de acuerdo!
Fenomenal. El francés en toda la enseñanza obligatoria.
Pero que están haciendo?? Vamos para atrás
Quitar tiempo lectivo al francés es privar al alumnado de tener una segunda lengua y por tanto de oportunidades en el futuro. Dado q es una lengua q habkan 300 millones de personas en los 5 continentes y es tb la lengua oficial de organismis como la Comukidad Económica Europea
Política retrógrada.
Iba a ser en toda la Primaria la implantación de esta magnífica Lengua. El Francés. Después que ya no se haría en el Primer ciclo de primaria por falta de profesorado y ahora que nuestro alumnado de Primaria está entusiasmado con nuestro Francés, ahora, quieren reducir tiempo lectivo? No lo entiendo ni lo entenderé. Viva la Lengua francesa
Pues para nada estoy de acuerdo, evidentemente los niños no van a aprender francés en Primaria. Yo dedicaría más horas a Lengua y a Inglés, asignaturas q si son necesarias. Lo absurdo es q si vamos mal en Lengua e Inglés, encima metamos francés…Por favor, aprendamos bien Inglés q es la lengua realmente oficial para comunicarnos entre todos y dejemos el francés para secundaria
Buenos dias a todos!!! Yo vivo en Salamanca y a mi hijo que el curso que viene pasa a 5°, y q era en ese curso cuando se empezaba a impartir francés, han eliminado radicalmente dicha asignatura!!! Sin otra opción!!! Por mi parte ya he puesto mi correspondiente queja como madre, puesto que me parece vergonzoso que se limite la educación de nuestros hijos!
Aprender un segundo idioma en primaria es una oportunidad para el futuro de nuestros hijos. La educación religiosa se la debemos de dar las familias en casa y que conste que en mi caso somos una familia practicante.
Qué casualidad que solamente el profesorado de francés es el único en los centros educativos que ve bien que se imparta esta materia, ningún docente que no sea de esta especialidad defiende su presencia en la etapa de primaria. Un gran regalo que nos dejó el peor consejero de Educación, y mira que han estado gente incompetente, Luciano Alonso.
Entre esta asignatura que no aporta nada y religión, una rémora en la educación, dificultan la mejora del aprendizaje del alumnado en otras áreas.
Defended vuestro interés, no es defender la educación.
Qué no aporta nada?! Cuánta IGNORANCIA!!
Estoy de acuerdo en que hay que priorizar y si tenemos una sociedad y una política que está llevando a la escuela al fracaso absoluto, trabajemos en lo prioritario, hoy en día desafortunadamente, educar más que enseñar.
Decepción de país y de sistema!
Por supuesto que aporta saber francés, esto es algo incuestionable. El francés es una preciosa lengua de cultura y arte. Eso sí, siempre y cuando se garantice un buen nivel de la lengua franca por excelencia, que es el inglés… porque si no, pudiera parecer que se trata de intereses de un colectivo en particular. Estoy convencido de que los profesores de francés quieren que el alumnado esté preparado para las verdaderas necesidades y retos de un mundo global que se comunica primordialmente en lengua inglesa. Cada lengua es una llave que abre puertas, pero no conviene olvidar que el inglés es la llave maestra.
Enserio? Veo que se lucha más el no perder el trabajo que mirar el nivel del castellano y matemático de los discentes.
Primera lengua español y segunda lengua inglesa. Vamos a dejar de hablar de pseudoenriquecimiento para los niños y fortalecer lo que todavía no terminamos de superar. A las estadísticas me remito las dificultades que presentan los alumnos en lectoescritura, comprension, expresión escrita…. Dejemos de saturar el curriculum de primaria por el bien de los niños y olvidemos ya los intereses personales. La educación es una herramienta cuando se usa para generar aprendizaje y no para satisfacer intereses. Justificar el francés en niños diciendo que hay mucho turismo en España que proviene de Francia me parace una vergüenza de sistema y una manera de sugestionar que conseguirá que nuestros niños asistan a algunas clases particulares extras. Este sistema educativo no piensa en los niños. Desvaloriza la educación.