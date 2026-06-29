El Ayuntamiento de Cabra destina más de 32.000 euros a convenios con diez entidades deportivas para apoyar su actividad durante 2026

El Consistorio firma acuerdos nominativos con clubes y asociaciones deportivas de la localidad, dotados con 32.600 euros, para respaldar la organización de actividades y proyectos a lo largo del año.

El Ayuntamiento de Cabra ha formalizado la firma de una decena de convenios nominativos con diferentes entidades deportivas del municipio, una iniciativa dotada con un presupuesto total de 32.600 euros y contemplada en las cuentas municipales de 2026. Con esta línea de ayudas, el Consistorio pretende respaldar la organización de actividades y proyectos deportivos que se desarrollan durante todo el año por parte de los clubes y asociaciones beneficiarias.

El acto de firma ha estado presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado de Deportes, Francisco Casas, quienes han suscrito los acuerdos con los representantes de las distintas entidades deportivas incluidas en esta convocatoria.

La partida económica destinada a estos convenios nominativos asciende a 32.600 euros y figura consignada en el Presupuesto Municipal de 2026. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, estas ayudas tienen como finalidad apoyar el desarrollo de iniciativas deportivas impulsadas por el tejido asociativo local, contribuyendo a la continuidad de sus actividades y proyectos a lo largo del ejercicio.

Los convenios alcanzan a un total de diez entidades deportivas de la ciudad que desarrollan su actividad en diferentes disciplinas. En concreto, las ayudas beneficiarán a la Asociación Deportiva Grupo Tiñosa, la Peña Ciclista Egabrense, el Club Deportivo Cabra Running, el Club Deportivo Fútbol Base Egabrense, el Club Deportivo Running Series, el Club Deportivo Delphis, el Club Deportivo Egabrense, el Club Ciclista Challenge Subbética, el Club Deportivo Baloncesto Cabra y la Sociedad Deportiva de Cazadores.

La diversidad de entidades incluidas en esta línea de financiación refleja la presencia en Cabra de clubes vinculados a modalidades deportivas muy distintas, desde el atletismo o el ciclismo hasta el baloncesto, el fútbol base o las actividades desarrolladas por asociaciones deportivas especializadas. La concesión de estos convenios permitirá respaldar la programación anual que cada una de estas organizaciones desarrolla dentro del municipio.

Según recoge la información municipal, el objetivo de esta línea de ayudas es favorecer la organización de actividades y proyectos deportivos que promuevan la práctica del deporte entre la ciudadanía y contribuyan a mantener una oferta deportiva estable durante todo el año. La financiación municipal busca facilitar el trabajo que realizan las entidades deportivas locales mediante la colaboración institucional prevista en los convenios nominativos.

El Ayuntamiento señala que estas ayudas contribuirán al impulso de iniciativas destinadas a fomentar tanto la práctica deportiva como la participación ciudadana. En este sentido, la colaboración económica pretende servir de apoyo a la actividad que desarrollan los clubes y asociaciones deportivas en distintos ámbitos y categorías, reforzando la programación que llevan a cabo de forma habitual.

Además de la firma de los convenios, desde el Ayuntamiento de Cabra se ha trasladado un reconocimiento al trabajo que realizan las entidades deportivas del municipio. La institución municipal ha agradecido el compromiso de todas ellas por la labor que desempeñan de forma continuada en favor del deporte egabrense y por su implicación en la organización de actividades dirigidas a la ciudadanía.

Los convenios nominativos constituyen una fórmula de colaboración entre la administración local y las entidades deportivas que permite canalizar apoyo económico para el desarrollo de proyectos específicos previamente contemplados en el presupuesto municipal. En este caso, la cuantía total de 32.600 euros se distribuirá entre las diez entidades beneficiarias para respaldar la actividad que desarrollarán durante el año 2026.

Con la firma de estos acuerdos, el Ayuntamiento de Cabra mantiene su colaboración con el tejido deportivo local mediante una línea de ayudas destinada a apoyar la organización de iniciativas deportivas, impulsar la participación ciudadana y favorecer la continuidad de la actividad que desarrollan los clubes y asociaciones del municipio a lo largo del año.